Народный участковый Алексей Зотов: Устроился в Москве, но вернулся охранять порядок в родной город

В Волгоградской области подвели итоги регионального этапа конкурса Народный участковый. Проводят его МВД России и «Комсомольская правда» вот уже девятый год. Это возможность сказать «спасибо» тем людям в форме, которые ежедневно берут на себя заботу о людях на своем участке. Ну и возможность ближе познакомиться со своим участковым.

В Волгоградской области жители поддержали капитана полиции, 38-летнего Алексея Зотова. Он получил больше всего голосов в конкурсе на стайте регионального главка.

Алексей в полиции с 2001 года.

- Я вырос в Калачевском районе, затем служил в Капъяре, - рассказывает о себе Алексей Зотов. - После армии перебрался в Москву, устроился работать в полиции. Но через пару лет вернулся в родной город. Слишком суетно в столице, да и семейные обстоятельства так складывались. Сначала трудился в ППС, но в 2015 году ушел в службу участковых.

Алексею отдали участок на Горной поляне. Так что на его плечи легла забота о безопасности 4 тысяч человек. И с ней он справляется на отлично. К нему ежедневно приходят люди с просьбой помочь. Кто-то жалуется на соседа, передвинувшего забор, кто-то просит поговорить с сыном-подростком, отбившимся от рук. Видимо, за это участие и отблагодарили Зотова жители микрорайона.

- В работе участкового мало героического. Просто каждодневный труд. Но мне она нравится. Особенно приятно, когда есть результат, - говорит полицейский.

В работе участкового мало героического: каждодневный труд.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Одно из последних раскрытых дел волгоградского Аниськина – кражи на дачах.

- Ко мне пришли с жалобами сразу же несколько дачников с СНТ, - вспоминает Алексей. - Кто-то разбивал окна, забирался внутрь, уносил все ценное, что попадалось под руку. Три недели я пытался его выследить: и по дачным обществам гулял, и в засаде сидел. Но решил все случай. Я искал одну дачу по другому дело. Увидел на дороге мужчину, подошел, чтобы спросить адрес. Он помочь не смог, но я заметил, что руки у него в крови, все поцарапаны. Попросил документы. В итоге оказалось, что это тот самый воришка. За короткий срок он смог обворовать 10 домиков.

В свободное от работы время – а его, учитывая круглосуточный график, практически не остается, Алексей отправляется на рыбалку. Возвращается с трофеями домой, где его ждет жена, сын и дочка.

Но сейчас Алексею Зотову нужна не только поддержка семьи, но голоса всех волгоградцев. На сайте ИД «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября пройдет народное голосование за главного участкового страны. Победитель получит приз от министра МВД России и «Комсомолки» - досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриота».