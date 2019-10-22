Отопительный сезон: что делать, если в квартире холодно или слишком жарко

На улице днем +17 градусов, погода солнечная, а жилых домах Волгограда уже вовсю жарят батареи. УК и ТСЖ регулируют внутридомовые сети, чтобы тепло поступило в каждую квартиру. Котельные в этом году запускали с 14 октября, подтопку социальных учреждений начали еще раньше. Отопительный сезон в областном центре официально стартовал 19 числа, так что тепло уже должно было дойти до всех жилых домов. Но вот незадача: кто-то из волгоградцев мерзнет и обрывает все возможные телефоны, чтобы им дали отопление. А кто-то, наоборот, просит его выключить.

- Помогите, отопление дали еще 17 числа, открыли все окна, но все равно в квартире жарко и душно так, что плохо становится. Выключите отопление, пока не похолодает, - позвонила в редакцию «КП-Волгоград» Елена Ивановна с бульвара Энгельса, 2.

И в то же время за три последних дня в администрацию Волгограда поступило около 120 заявок от горожан, которые жаловались на холод в квартирах.

- По каждому адресу муниципалитет проводит проверку действий обслуживающих организаций. Специалисты департамента ЖКХ и ТЭК совместно с ресурсоснабжающей компанией и администрацией района выезжают на места, - заверяют в мэрии. – Чаще всего причиной проблем становятся «завоздушивание» стояков, течи из батарей или лежаков в подвале. Все эти неполадки по обращениям жильцов обязаны устранять управляющие компании.

Журналисты присоединились к проверяющим, которые выехали на Коммунальную, 6, в центре Волгограда.

- Дома тепло, комфортно и в квартире, и в подъезде. Котельная у нас совсем рядом, да и отопление дали уже несколько дней назад, - уверяет председатель совета дома Алла Галочкина.

А проблема была лишь в одной квартире, ее решили спустив воздух из батарей.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Запуск отопления проходит поэтапно. Сначала «Концессии теплоснабжения» осуществляют подачу тепла от котельной. И уже управляющая компания открывает внутридомовую систему и запускает тепло в дом, - рассказывает начальник отдела эксплуатации и капремонта жилищного фонда департамента ЖКХ и ТЭК Ольга Анисимова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/739431" frameborder="0"></iframe> Что делать, если в доме холодно или слишком жарко..Отвечает начальник отдела департамента ЖКХ и ТЭК мэрии Волгограда Ольга АнисимоваИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Случаются и аварии, но их устраняют по мере возникновения.

- Если в квартире нет отопления, всегда в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию. Все заявки записывают и отрабатывают слесари, на этой неделе они работают без выходных. Если УК не реагирует, есть у нас городская оперативно диспетчерская служба. Туда можно позвонить, все заявки фиксируются, их исполнение на контроле, - продолжает представитель департамента.

Если у вас дома слишком жарко, то обращаемся опять же в УК или ТСЖ - именно обслуживающая организация должна прийти к вам домой и зафиксировать перетоп, а значит, некачественное предоставление коммунальной услуги. Но регулировать температуру теплоносителя УК не может. Это делает ресурсоснабжающая организация.

- Чтобы пустить тепло в дом, наши слесари открывают задвижки в подвале. Затем поэтапно сбрасывают воздух на верхних этажах, если система нижнего розлива, также сбрасывается воздух в подъездах. Смотрим параметры, если все в порядке, дом пущен, претензий нет, - рассказывает представитель УК Центрального района Владислав Орешкин. - Возможности открыть задвижку лишь частично у нас нет. Для каждого дома заранее рассчитан диаметр входного сопла. А температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха регулируют на котельной.

Владислав Орешкин показывает, как выглядит задвижка, которую должны открыть слесари УК.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Зато отложить по просьбам жильцов запуск отопления в дом управляющая компания вполне может - под свою ответственность.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Телефон диспетчерской службы вашей управляющей компании должен быть указан в ваших платежках за ЖКУ и на досках объявлений в подъезде.

Городская диспетчерская служба – (8442) 33-63-84, 33-63-92. Работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

«Горячая линия» инспекции госжилнадзора Волгоградской области - (8442) 35-21-98. Работает в будние дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.