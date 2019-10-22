2019-10-22T10:35:16+03:00
Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде

Два сотрудника ППС возвращались после смены домой
Екатерина МАЛИНИНА
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Полицейские погибли еще до приезда "скорой".Полицейские погибли еще до приезда "скорой".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Авария на улице Череповецкая произошла около часа ночи. Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой". 24-летний водитель и его 21-летний пассажир были напарниками. Видимо, они слишком поздно заметили спецвагон, который выезжал со второстепенной дороги. Среагировать и затормозить ребята не успели. На скорости влетели в железную махину. Перед у машины смяло, не оставив шанса никому, кто был в салоне. Приехавшие врачи "скорой" констатировали смерть участников ДТП.

Один из них проработал в полиции месяц, второй около года. Сейчас сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Пока известно, что водитель легкового автомобиля двигался по главной дороге, а водитель трамвая - 71-летняя женщина, выезжала со второстепенной дороги на мигающий желтый.

Кто прав, кто виноват - решат следователи. Однако по правилам дорожного движения на нерегулируемом перекрестке преимущество имеет водитель (вне зависимости от транспортного средства), едущий по главной дороге. Тот, кто движется по улице со знаком "уступи дорогу", должен убедиться, что по главной дороге никто не едет.

- От сильного удара в заднюю часть вагона электротранспорт сошел с рельс. На место происшествия оперативно были вызваны медики и сотрудники ГИБДД. К 5.00 электротранспорт был поставлен на рельсы, сейчас движение на участке осуществляется в штатном режиме, - сообщили "КП-Волгоград" в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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