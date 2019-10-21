2019-10-21T13:49:06+03:00
Общество

Главное для нас – комфорт клиента

В Советском районе Волгограда торжественно открылся обновленный дилерский центр LADA компании Брайт парк
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Фото:компания Брайт Парк в ВолгоградеФото:компания Брайт Парк в Волгограде
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С течением времени меняются не только внешний облик и «начинка» автомобилей известнейшего отечественного автобренда, но и подход к продажам, и отношение к клиенту, и стратегии развития. В Волгограде состоялось торжественное открытие обновленного дилерского центра LADA компании Брайт парк, который соответствует самым современным стандартам. В нем представлен весь модельный ряд автомобилей Granta, Vesta, XRAY, 4x4 Largus. Брайт парк предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in (ред. обмен).

В честь особенного события по случаю открытия журналисты смогли не только увидеть все изменения своими глазами, но и напрямую пообщались с начальником управления развития дилерской сети LADA Никитой Кормышевым и заместителем генерального директора Брайт парка Евгением Ковалевым. Оказалось, сегодня доля автомобилей LADA на рынке России составляет 21%, и этот показатель прирастает ежегодно. В Волгоградской области приверженцев бренда еще больше – свыше 34%. Только за последний 8 месяцев 2 090 волгоградцев выбрали LADA Granta.

Новый дилерский центр разделен на удобные зоны: от выставочного зала с представленным модельным рядом автомобилей до выделенной зоны для отдыха.

- Главное для нас – комфорт клиента, - отметил Евгений Ковалев.

По его словам, первые две позиции среди самых популярных автомобилей занимают автомобили LADA Granta и LADA Vesta. В Волгоградском регионе как минимум еще три модели LADA входят в ТОП-10. Удивляться этому не приходится: сейчас LADA выпускает современные, удовлетворяющие всем требованиям, автомобили и является значимым игроком в автомобилестроении как в России, так и за ее пределами.

Что касается новинок LADA, в этом году уже было представлено 4 новые модели, и компания не намерена снижать темп. Кроме того, в арсенале компании появились новые версии трансмиссии, что дает возможность выбора. Это и есть те самые ответы на запросы клиентов, которые определяют будущее компании.

Познакомиться с новинками и основным модельным рядом LADA можно в Брайт парке по адресу — г. Волгоград, ул. Зевина, 3Д. brightpark.ru/volgograd

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ИСТОЧНИК KP.RU

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