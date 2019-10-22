И рыбы больше, и река чище

Рыбалка - исконное занятие человека. Природа веками щедро делилась с нами своими богатствами. Рыбное изобилие стало истощаться лишь в XX веке: строительство гидроэлектростанций, развитие промышленности и речного судоходства, увы, способствуют сокращению численности водных обитателей. Сегодня люди взялись помочь природе. Причем не только экологи. ООО «Транснефть - ТСД» строит и реконструирует объекты трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть». И неотъемлемой частью этой работы является природоохранная деятельность.

С НОВОСЕЛЬЕМ, ТОЛСТОЛОБИК!

В середине октября на берегу Волгоградского водохранилища собралась комиссия при участии представителей Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и сотрудников ООО «Транснефть - ТСД». Здесь к большому плаванию приготовилась огромная партия мальков толстолобика - около 86 тысяч штук. Специалисты уверяют: осенью для выпуска молоди условия самые благоприятные. Сейчас в воде содержится достаточное количество кислорода, и мальки чувствуют себя комфортно. Чтобы подрастающее поколение адаптировалось к новым условиям, нужно все сделать по строгим правилам. Обеспечивая переселение без травматизма, из грузовиков к воде протянули круглый желоб - по нему-то новоселы и устремились в реку. Если малек не станет чьей-то добычей, он вырастет в большую рыбу, вес которой может достичь 20 - 30 килограммов.

- Мы выпускаем мальков толстолобика навеской 25 граммов - это оптимальный вес для безболезненного перехода на природные корма, - пояснили представители Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. - Выпуск молоди - важное дело для сохранения этого представителя семейства карповых. Искусственное восполнение биоресурсов, конечно, не сравнится с естественным, но если этим не заниматься, наши потомки могут вообще не увидеть рыб данной популяции.

Рыбки отправились в естественную среду по специальному желобу. Фото ООО "Транснефть - ТСД".

Польза от толстолобика огромна: кроме промысловой ценности, он обладает еще одной - способностью очищать водоемы, в которых живет. Питаясь микроскопическими водорослями - фитопланктоном, эта рыба является прекрасным мелиоратором, сокращая «цветение» реки.

Место для выпуска выбрано не случайно: Волгоградская область уже несколько лет является зоной повышенного внимания ООО «Транснефть - ТСД». За несколько лет здесь построены магистральный нефтепродуктопровод «Волгоград - Тихорецк» и две головные нефтеперекачивающие станции: Волгоград и Тингута. И чтобы не только сохранить местную фауну в сложившейся экосистеме, но и преумножить ее, предприятие ежегодно пополняет акваторию биоресурсами. Не стал исключением и 2019 год.

КУРС - НА СОХРАНЕНИЕ И ПРЕУМНОЖЕНИЕ

В своей деятельности общество руководствуется экологическими стандартами, которые являются неотъемлемой частью политики ПАО «Транснефть» в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. Требования являются едиными для всех организаций системы «Транснефть», обязанных учитывать все экологические последствия строительства трубопроводов и нивелировать их. Способствующие этому мероприятия общество проводит во всех регионах своего присутствия: Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах.Этим летом ООО «Транснефть - ТСД» устроило «большое переселение» молоди стерляди в бассейны Саратовского, Горьковского, Чебоксарского, Волгоградского водохранилищ, а также осетра русского - в акваторию Азовского моря. Только в июле выпущено более 585 тысяч особей ценных пород в естественную среду обитания. Выпуск толстолобика в Волгоградской области - очередной этап в череде компенсационных мероприятий. Всего в этом году, с июня по октябрь, в реки Волгоградской, Самарской, Саратовской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ивановской областей и Краснодарского края выпущено более 695 тысяч штук