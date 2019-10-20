2019-10-20T11:57:37+03:00
Общество

Енот из Астрахани готовится стать боцманом и отправиться в морское плавание

Полоскуна зовут Стич, и он уже стал звездой инстаграма
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Стича.Фото с личной странички Стича.
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Забавный, смешной, неугомонный, пушистый разбойник, «бандит в маске»… Это все о нем. Знакомьтесь - это Стич. Он живет в Астрахани и уровень его мимишности просто зашкаливает. По мере его роста растет и число его подписчиков в инстаграме. А скоро этот милый зверек покорит не только интернет, но и морские просторы. Он собирается в плавание.

МИЛЫЙ «УРАГАН»

«- Почему вы опоздали?

- Понимаете, мой енот украл из сумки ключи.

- Не продолжайте, все ясно…»

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Этот енот - неугомонный крушитель
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Тем, кто решается завести себе дома енота, надо быть готовыми и не к таким сюрпризам. Первые хозяева Стича из Ставрополя, у которых астраханка его и купила, не справились с этим «ураганом». А вот Ника (так зовут новую хозяйку) смогла найти к нему подход.

- Я давно хотела завести енота. Это не спонтанное решение, а взвешенное. Я много читала о них, собирала информацию, поэтому причуды Стича не стали для меня неожиданностью. Содержать енота это большой труд, и я к этому отношусь очень ответственно, - говорит Ника.

- Почему Стич?

- Был такой мультик про Стича - эдакого инопланетного синего зверька. Наш енот, что ни на есть похож именно на него... Он как в мультфильме: сначала неугомонный крушитель, но постепенно превращается в доброго и милого зверька, - поясняет астраханка.

Ну как в него не влюбиться?

Ну как в него не влюбиться?

Это только на умилительных видео, которыми завален интернет, этот пушистый зверек сидит на диванчике, полоскает пледик, тянет к вам свое хорошенькие лапки. Ну, мечта же. А, между тем, он еще и кусаться умеет. Стич тоже - не подарок.

- Ласкаться он не любит. Ну разве что на людях может показать, что он милый и послушный, но едва гости уходят, он превращается в бандита - начинаются безумные игры и покусывания. Когда набесится, может прилечь рядом поспать, - рассказывает хозяйка звездного енота.

mymagicseamymagicsea
Стич любит играть и сладкое
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И ТЕЛЕФОН ПРОПОЛОСКАЕТ, И ПО КАРМАНАМ ПОШАРИТ

Все знают, что еноты любят полоскать. Причем полоскает он все, что найдет - носки, ключи, мобильные телефоны. В общем, все что найдет.

- В вашем доме уже все прополоскал?

- Нет, пока только еду и игрушки, - улыбается девушка, - мы за этим тщательно следим.

А вообще эти шаловливые ручонки способны не только белье стирать или посуду мыть. Он может и вилку из розетки вытащить, и по вашим карманам пройтись.

- Стич пока в наших карманах ничего не крал, но попытки залезть были. Играясь, искал там изюм, - вспоминает астраханка. - Он очень любит, чтобы с ним играли и вообще уделяли много внимания. Очень скучает, когда остается один в доме, и аж похрюкивает от радости, когда мы возвращаемся. А еще он жуткий трусишка, чуть что вскарабкивается по ноге на руки, оттуда на плечи и там сидит.

При этом енот готов на любые отчаянные поступки ради сладкой печенюшки. Стич - жуткий сластена.

mymagicseamymagicsea
Мимишность зашкаливает
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- Очень любит тыквенный, морковный и томатный сок. Пока не выпьет до последней капли, не оторвешь.

Сейчас Ника дрессирует свою шкоду, приучает к порядку и к командам. Ведь впереди у них - путешествие. Енот-полоскун со своей хозяйкой отправляется на море. Причем не развлекаться, а работать.

mymagicseamymagicsea
Стич любит путешествовать, а скоро он станет боцманом
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Дело в том, что хозяйка Стича работает старшим помощником капитана на судне, и скоро ее корабль отправится в плавание. Енота берет с собой.

- Не волнуетесь, как он перенесет путь?

- Нет. Еноты, как собаки, также хорошо переносят плавание. А Стич, я уверена, врожденный моряк, - смеется Ника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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