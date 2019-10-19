На дорогах Волгограда и Волжского появятся 66 новых камер

На сегодняшний день на дорогах Волгоградской области установлены 239 комплексов фотовидеофиксации, которые «видят» превышение скорости, стоп-линию, проезд на красный и прочие нарушения. А через месяц камер на городских улицах и основных трассах станет еще на несколько десятков больше. Профильный комитет обладминистрации подвел итоги двух электронных аукционов в интересах ГКУ «Безопасный регион». Право на заключение госконтракта по аренде комплексов фотовидеофиксации нарушений в обоих случаях получила московская фирма «Лаборатория цифрового зрения», зарегистрированная на территории Сколково. Обойдется удовольствие на два года в 135 миллионов рублей.

Ввести в эксплуатацию 66 камер видеофиксации должны не позже 15 ноября 2019 года, а договор аренды продлится по 31 декабря 2021 года. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы закупки, победитель аукциона должен своими силами установить и в течение всего срока договора обеспечивать рабочее состояние видеокамер. А треть из них может сменить место дислокации, если возникнет такое требование у заказчика.

Камеры должны будут фиксировать пять видов нарушений: скоростной режим, выезд на встречку, движение по выделенной полосе, проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии.

Более половины новых камер появится в Волжском. Их установят комплектами от 2 до 6 штук на пересечении проспекта Ленина с улицами Королева и Молодогвардейцев; на пересечение улицы Карбышева с улицами Королева и Профсоюзов; на перекрестках улицы Александрова и проспекта Дружбы, а также улиц Мира и Пушкина; на улице Кирова,17. Фиксировать они будут стоп-линию, красный сигнал и мгновенную скорость. А камеры на улице Александрова 51 и 57 будут определять мгновенную и среднюю скорость.

Также мгновенную и среднюю скорость будут измерять новые комплексы фотовидеофиксации на трассах Волгоградской области. Четыре камеры установят на трассе 1Р 228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Ерзовке, столько же на дороге «Иловля - Ольховка - Камышин». По две на дороге Астрахань от Волжского, на дороге «Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба» и на подъезде от трассы Р-22 «Каспий» к поселку Светлый Яр.

На постах ДПС в Чапурниках, в Калаче-на-Дону и на 17 км в Волгограде камеры будут «видеть» движение по обочине и измерять мгновенную скорость.

На территории Волгограда установят новые камеры на плотине ГЭС и на обоих концах моста через Волгу. В Дзержинском районе – на перекрестке шоссе Авиаторов с переулками Таймырский и Луговой, в Краснооктябрьском – на проспекте Ленина, 114 напротив «Титан-Баррикады», в Тракторозаводском – на проспекте Ленина, 173а, у заправки на Тарифной. Все они будут измерять мгновенную и среднюю скорость. Еще две камеры установят на рокадной дороге в районе подъема на 7-ю Гвардейскую (в сторону стадиона) и на спуске с улицы Маршала Крылова (к Волге). Помимо средней и мгновенной скорости авто они будут фиксировать непредставление преимущества пешеходам.

Напомним, комплексы видеофиксации устанавливают в области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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