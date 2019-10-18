2019-10-18T14:35:06+03:00
Экономика

ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»

ВТБ запустил новый вклад «Инвестиционный» с повышенной доходностью до 7,2% годовых при условии приобретения инвестиционных паев
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Депозит можно открыть в рублях на 181 и 370 дней. Минимальная сумма размещения составляет 1 млн рублей.

Для открытия вклада действующим клиентам необходимо предъявить заявки на приобретение паев под управлением ВТБ Капитал Управление активами, оформленных в отделениях банка, и подтвердить их оплату. При этом сделка в инвестирование ПИФов должна пройти не позднее пяти рабочих дней, не считая дату обращения клиента. Новый сберегательный продукт можно оформить в офисах с форматом обслуживания клиентов сегмента «Привилегия».

Павел Кудрявцев, руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами – старший вице-президент ВТБ, отметил: «В соответствии со стратегией банка мы стремимся предложить нашим клиентам комплексный подход с широким набором финансовых инструментов. Для любого человека важно не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Новый продукт дает возможность клиентам диверсифицировать свои вложения и получить дополнительную доходность на свой депозит».

Операции пополнения и снятия средств по данному вкладу не предусмотрены, выплата процентов проводится при закрытии. При продаже инвестиционных паев до окончания срока действия вклада условия по нему не изменятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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