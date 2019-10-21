Евгений Савин посвятил выпуск «КраСавы» волгоградскому Ротору и конфликту клуба со Слуцким

«Ну почему здесь все так через…?», вопрошает Евгений Савин у легендарного тренера родом из Волгограда Леонида Слуцкого.

«Да потому что руководят клубом …(непечатная лексика, - примечание автора), - отвечает в сердцах наш земляк, а нынче наставник голландского клуба «Витесс».

Это коротко о конфликте Слуцкого и «Ротора», который задел в своем выпуске «КраСавы» футболист-видеоблогер Савин. Вообще в своей новой передаче, посвященной родному Волгограду, автор поднял не одну проблему местной футбольной жизни. Почему родному? Да потому что именно в Волгограде он стал футболистом. Здесь окончил спортинтернат, здесь делал первые шаги - выступая за дубль волгоградского «Ротора».

«Я расскажу вам, как умирал «Ротор» и как его сейчас пытаются возродить», - такими словами Савин начинает свой выпуск.

Савин заглянул на Волгоград Арену и побеседовал с руководством Ротора.

И рассказал. О том, где сейчас легенды «Ротора» Валерий Есипов и Олег Веретенников, как футбольная база сине-голубых (одна из лучших в стране) оказалась в частных руках у Владимира Горюнова (президента клуба с 1990 по 2009 годы), как воспитывают юных футболистов... И вот тут дошел до конфликта Слуцкий-«Ротор».

Напомним, Слуцкий открыл в Волгограде свою футбольную школу, а в прошлом году ее решили «слить» с академей «Ротора». Но «влили» так, что лишили школу нашего именитого земляка имени, тренерам урезали в два раза зарплаты, а детям едва не запретили ехать в Голландию на турнир (хотя оплачивал поездку Слуцкий).

«Я уже не говорю о том, что все тренировались моими мячами, пользовались инвентарем. О том, что я покупал форму своим воспитанникам, оплачивал лицензии… Но при этом не обладал никакими полномочиями. Мне даже спасибо никто не сказал. А все потому, что у руководства «Ротора» слишком много эго и много власти, - считает Слуцкий. - Мне «Ротор» в рамках нашего «сотрудничества» даже выставил 100% оплату за поле, на котором занимались мои воспитанники. Спасибо губернатору Андрею Бочарову, который выделил нам бесплатно стадион в Городище.

- А сколько же вы тратите в год на свою школу в Волгограде? - интересуется Савин.

- Годовой бюджет - 10 миллионов рублей.

- Слышал, вы еще и стадион хотите построить в городе?

- Да есть идея. Проект будет стоить около 50-ти миллионов рублей.

- Но это же никогда не окупится?

- Я это делаю не из-за денег. Я родился и вырос в Волгограде. Я люблю этот город, он дал мне образование и возможность стать тем, кем я сейчас являюсь. Поэтому мои вложения в волгоградский футбол - это доля, которую я отдаю малой родине как дань. И из-за каких-то мудаков, которые не хотят развивать там детский футбол, я руки опускать не намерен, - подчеркнул Леонид Викторович.