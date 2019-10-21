Дельфинария не будет: в Волгограде решают, что построить на «Зените»

На стадионе «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда власти региона и города сегодня решали, как дальше развивать этот спорткомплекс и что делать с руинами бассейна «Волна», который зияет словно бельмо на глазу рядом с обновленными к ЧМ-2018 футбольными полями. Новое искусственное поле с подогревом на «Зените» будет уже скоро. В ходе выездного совещания губернатор Андрей Бочаров озвучил планы по строительству нового крытого футбольного манежа. А вот будет ли здесь новый бассейн, обещают решить в ближайшее время.

На "Зените" тренируется и "Ротор-2", и юные футболисты.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня наследие ЧМ-2018 активно используют и дети, и профессиональные спортсмены. На «Зените» играет «Ротор-2», каждый день занимаются тысячи воспитанников детско-юношеских школ и местные жители. Зимой заливают каток. Забор в забор расположена школа.

- Площадка «Зенита» является важной - базовой. Поэтому в этом году мы завершаем большую работу по созданию современной инфраструктуры, которую начали ранее. Со следующего года приступаем к новому этапу, - отметил Андрей Бочаров.

Чиновникиосмотрели все объекты и решали, что еще нужно добавить.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году закупили современное оборудование для легкой атлетики и воркаута, по специальной программе пришло искусственное поле для мини-футбола. В планах на следующий год - укрепить покрытие футбольного поля и построить еще одно с искусственным покрытием, системой подогрева и защитным покрывалом на зиму. Сделают это в складчину за счет федерального и областного бюджетов.

Сейчас мальчишки-футболисты занимаются на голой земле. Через год смогут играть на новом поле с подогревом.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- В ближайшее время проработаем с Министерством спорта РФ вопрос о размещении на стадионе еще одного закрытого манежа - это даст возможность заниматься в любое время года, - заявил губернатор.

А вот что делать с бассейном «Волна», который не работает уже четверть века и превратился в настоящие руины - большой вопрос. Помимо шести дорожек для пловцов и детского «лягушатника» здесь были вышки для прыжков в воду. Из «Волны» вышли олимпийские чемпионы Евгений Садовый и Александр Попов, многие другие спортсмены. Занимался здесь в детстве и глава Волгограда Виталий Лихачев.

Руины, иначе бассейн не назовешь.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- У меня даже фотография есть - мне лет шесть и я плаваю в этом «лягушатнике», - улыбаясь, рассказывает мэр.

Только глядя на то, в каком состоянии сейчас находится бассейн, радоваться нечему. Восстановить его нереально, только сносить и строить новый. Или не строить.

- Думали построить здесь дельфинарий. Но пошла волна возмущений и эта идея умерла, - отметил Лихачёв.

Когда-то бассейн был очень популярен.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/739088" frameborder="0"></iframe> В Волгограде решают, строить ли бассейн на стадионе «Зенит».Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стандартный крытый манеж спорткомплекс вместит без проблем. Если же делать ФОК с бассейном, то без прыжковых вышек. И глубиной уже не семь метров, а 2,5 метра. Либо строить отдельно манеж и бассейн. Варианты проработают с проектировщиками.

- Скоро откроется после ремонта бассейн «Спартак» у «Волгоград Арены». Мы его очень-очень ждем, мы в этом бассейне выросли. Там будут заниматься прыжками в воду. Делать еще один прыжковый комплекс здесь не имеет смысла, - считает глава облспорткомитета Александр Глинянов. - Но спортивная инфраструктура в области востребована и наша задача ее развивать. Все бассейны сейчас загружены по максимуму.