2019-10-18T13:32:54+03:00
Общество

«Котельниково – Земля Героев» принимает поздравления

Большой праздник, посвященный Дню района, города и Дню работников сельского хозяйства, прошел в Котельниково 5 октября
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Все самое доброе, красивое, вкусное и целебное, чем богата Котельниковский край, было представлено в этот день на центральной площади города Котельниково. Цветы, овощи, фрукты и другая продукция фермерских и крестьянских хозяйств, мед, рыба, изделия мастеров-умельцев как ничто иное доказывают трудолюбие и любовь, с которыми котельниковцы относятся к своей земле.

Насколько творческие и талантливые люди живут в Котельниково гости могли убедиться во время праздничной концертной программы праздника, организованного администрацией Котельниковского района. Коллективы города и сельских поселений исполнили любимые народные песни и современные музыкальные композиции.

Экскурс в историю Котельниковской Земли Героев устроили для участников праздника представители «ЕвроХим-ВолгаКалия». Представитель компании провела для котельниковцев конкурс на знание истории родного края. Победители получили в подарок сувениры с логотипом бренда «Котельниково – Земля Героев». В мероприятии принял участие исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

«Мы все любим Котельниковскую землю, гордимся ее достижениями, культурой, историей, - отметил руководитель предприятия. - Имена Степана Разина, Емельяна Пугачева, Александра Землянухина известны всему миру. Мы никогда не забудем подвиги героев Котельниковской операции 1942 года – ведь именно под Котельниково решилась судьба Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны.

Патриотизм, гордость за своих предков, уважение к памяти героев – ценности, которые разделяют все сотрудники нашей компании. И мы хотим быть достойными подвигов наших прадедов, и строительством современного горнодобывающего предприятия вносим свой вклад в развитие Котельниковского района, процветание Котельниковской Земли Героев»

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