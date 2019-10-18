От перемен в одной школе к обновлению всей системы

Сфера социального питания затрагивает интересы множества людей: потребителей – это ученики школ, дети в садиках, пациенты больниц, - руководителей учреждений, работников столовых, родителей, поставщиков продуктов и сырья и других. Несколько лет назад в Волгограде не было ни одной общественной организации, способной навести порядок в этой сфере с учетом нужд всех участников процесса. Сегодня она есть - «Профессионалы социального питания и оздоровления населения».

СКАНДАЛЫ – НЕ СПОСОБ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Заместитель руководителя организации по связям с общественностью Алла Порхун рассказывает, что в 2012 году, когда все только начиналось, организация представляла собой союз неравнодушных мам. Они следили за тем, чем кормят детей в школах и детских садах, насколько самим детям это нравится.

- Очень быстро мы поняли, что все может закончиться скандалом. Это никак не помогало решить существующие проблемы. Нужно было вникнуть в них намного глубже. Мы стали общаться с операторами питания, и выяснилось, что в их работе очень много подводных камней. Это строгие и давно неизменные нормы, недовольство родителей, порой неоправданное, так как они не владеют точной информацией, а опираются на слухи, и многое другое.

Стало ясно, что питание в школах и садах может стать лучше только тогда, когда удовлетворены все участники процесса и решены проблемы каждого из них. Действовать нужно было поэтапно.

ПРОГРЕСС НАЛИЦО

Сегодня, по сравнению с 2012 годом, сделано колоссально много. Специалисты, среди которых по-прежнему есть заинтересованные родители, ежедневно проводят мониторинги качества организации питания в школах, детских садах, больницах. Больше всего положительной изменений удалось добиться именно в школах и детских садах. Большинство городских школ сегодня сотрудничают с ПСПиОН, в них меню стало разнообразнее, вкуснее, продукты – качественнее. Кроме того, общественная организация содействует обновлению школьных столовых, проводя переговоры с операторами питания, приводя веские аргументы в пользу совершенствования пищеблоков и интерьера помещений, опрашивая детей. Благодаря этому, школьные столовые из серых и унылых, знакомых всем с советских времен, становятся современными и яркими. Такими, куда приятно приходить и детям, и работникам.

- Если поступают жалобы, мы приезжаем, разбираем конкретную ситуацию, даем необходимые разъяснения родителям, у которых по-прежнему мало достоверной информации. Мы помогаем наладить конструктивный диалог между родителями, руководителями учреждений, поставщиками сырья, операторами питания, и когда возникает личный контакт у людей, все становится намного проще, - говорит Алла Порхун.

ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ РЕГИОНА

Совсем скоро в Волгограде пройдет форум «От горячего завтрака к здоровому поколению», организованный «Профессионалами социального питания». В нем планируется участие более 450 гостей. Это представители администрации Волгограда, руководство Роспотребнадзора, врачи-диетологи, директора школ и педагоги, ответственные за питание, операторы питания и представители общественности.

Такая встреча призвана изучить вопрос организации питания, прежде всего, в школах, познакомить участников с новыми тенденциями, проектами и запланированными мероприятиями. Будет возможность задать вопрос и получить разъяснение от профессионалов, поучаствовать в интерактивных мероприятиях, увидеть продукциию поставщиков. Важным моментом станет дегустация блюд из школьного меню и обмен опытом с другими регионами – на форум приедут специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото Общественная организация ПСПиОН.

- Нам нужно не только обсудить проблемы, но и показать заслуги региона, ведь мы многого добились. Так, мы практически решили вопрос взаимодействия структур и организаций в вопросе питания детей с диагнозами целиакия (непереносимость глютена) и диабет. Этого нет практически нигде больше. Также мы мониторим качество продукции поставщиков, рекомендуем операторам питания тех, кто может поставлять качественные, ГОСТовские продукты, - местных производителей, мелкие фермерские хозяйства. К нам стали обращаться представители региональной общественной палаты, депутаты разного уровня, комитеты. Нас приглашают на различные мероприятия, зовут участвовать в обсуждении проблем социального питания и масштабировать те позитивные решения, которые мы уже отработали на практике, - делится Алла Порхун.

Начав с малого, организация ставит перед собой поистине масштабную цель: заявить о себе на предстоящем форуме, а затем выйти на федеральный уровень и изменить к лучшему всю систему социального питания и качество жизни.

НАШИ КОНТАКТЫ

г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 58

Телефон: +7 (909) 377-30-43

http://pspion.ru/