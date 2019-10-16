2019-10-16T15:21:31+03:00
Общество

Загостился: в Волгограде поймали нигерийца, который не уехал после ЧМ-2018

Мужчина путешествовал по городам России и перебивался случайными заработками
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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33-летний гражданин Нигерии мечтал посмотреть всю Россию.33-летний гражданин Нигерии мечтал посмотреть всю Россию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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По некоторым данным после ЧМ-2018 в России «потерялись» около 5 тысяч иностранных туристов. Так им у нас понравилось, что решили домой не возвращаться. Весной одного такого гостя из Нигерии полиция поймала в селе Садки Волгоградской области. А на днях обнаружила и второго его земляка. На этот раз в Волгограде. На стройке с кирпичами в руках.

Сотрудники миграционной службы нагрянули с проверкой на строительную площадку в областном центре. Тут и увидели чернокожего иностранца. По-русски почти не говорит, разрешений на пребывание в России у него нет, как и разрешения на работу. При этом гостит он в нашей стране уже полтора года - с мундиаля. Хотя в полиции 33-летний нигериец уверял, что приехал в Россию вовсе не на футбол смотреть, а по зову сердца. Однако, по официальным источникам он въехал в страну по паспорту болельщика.

Больше года он гостил в Москве (там, конечно, затеряться легко). Потом уехал из столицы и несколько раз менял место жительства. В Волгоград попал по приглашению друга, с которым он когда-то учился в университете в Нигерии.

Деньгами ему помогали друзья земляки и знакомый англичанин. Плюс перебивался случайными заработками. Так и оказался в числе разнорабочих на стройке в Волгограде. Хотя по специальности он скульптор (по крайней мере, сам так уверяет).

Говорит, мечтал объездить всю Россию. На зиму даже планировал отправиться в Сочи. А поедет домой, там уж точно теплее.

- На иностранца составили протокол о нарушении режима пребывания в России, и суд уже вынес решение о его выдворении из страны. До посадки в самолет нигериец, вместе с такими же нарушителями, будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан, - поясняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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