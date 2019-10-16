2019-10-16T15:27:55+03:00
Общество

Больница выплатит волгоградцу 120 тысяч рублей за потерянный в животе после операции дренаж

Мужчина десять лет ходит с 18-сантиметровой трубкой в брюшной полости
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Только через 10 лет инородное тело обнаружили в животе при обследовании в другой больнице.Только через 10 лет инородное тело обнаружили в животе при обследовании в другой больнице.
Изменить размер текста:

В Волгоградском областном суде рассматривали очередное медицинское дело, когда по халатности врачей пострадал пациент. На этот раз в числе обвиняемых оказался ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Его медики «потеряли» в животе пациента пластиковый дренаж! Да еще какой - длиной 18 сантиметров. Удивительно, но пострадавший жил десять лет с этим инородным телом. И даже на здоровье не жаловался, пока трубку случайно не обнаружили в его брюшной полости.

Еще в декабре 2008-го мужчине провели операцию в онкодиспансере. Прооперировали удачно. Но через пару дней в процессе перевязки пропал установленный ему дренаж. Мужчина - к медикам, мол, куда исчезла трубка. Те развели руками, провели ему ультразвуковое исследование и заявили, что все в норме, а дренаж, видимо, потерялся в манипуляционной. Волгоградец успокоился. И вдруг через 10 лет в ходе очередного обследования у мужчины находят инородный предмет в брюшной полости. Тут пациент и вспомнил о пропавшем дренаже. И пошел в суд.

- Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что в брюшной полости имеется инородный предмет, толщиной около 0,4 сантиметра и длиной около 18 сантиметров, - уточняют в Волгоградском облсуде.

Эксперты, защищавшие врачей, оправдывались, что все эти 10 лет мужчина не жаловался на здоровье из-за забытого внутри предмета, а значит, нет признаков вреда. Однако, удалить дренаж можно только хирургическим путем, а это новое операционное вмешательство. Так что факт некачественного оказания медицинской услуги налицо.

Суд встал на сторону пострадавшего и присудил взыскать с ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в пользу мужчины компенсацию морального вреда в размере 120 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Льготный проезд получат только бедные волгоградцы
Застройщик выплатит волгоградке 200 тысяч рублей за просроченную квартиру
Отказали тормоза: на севере Волгограда маршрутка протаранила автобус
Под Астраханью от удара током скончался мужчина, его брат - в больнице
В чем выгода индивидуального инвестиционного счета для облигаций федерального займа
Стало известно, кто будет руководить комитетами администрации Волгоградской области
С Дмитрием Семененко, бывшим руководителем департамента мэрии, простятся 17 октября
В Волгоградской области мужчина умер, наевшись грибов
В Волгограде госинспектора рыбнадзора отправили в колонию за взятки
Астраханка сняла с карты спящего моряка заработанные за рейс деньги
Звонят из банка: волгоградки лишились почти полумиллиона рублей из-за мошенников
Дама на «Лексусе» устроила аварию с маршруткой в Волжском
На перекрестке улицы Комсомольская и проспекта Ленина тестируют новые выносные светофоры
В Волгограде обещают густые туманы по утрам и ночам
Под Волгоградом поймали «закладчиков» с крупной партией наркотиков
Дело маршрутчика, изнасиловавшего в Волгограде 13-летнюю девочку, передали в суд
В Волгограде умер бывший глава департамента мэрии Дмитрий Семененко
17 октября волгоградцев зовут на бесплатные экскурсии по городу
В Волгограде сотрудника РЖД отправили в колонию строгого режима на 7,5 лет
За три месяца в первом волгоградском центре онкопомощи выявили больше ста больных раком
"Стандарты красоты вредят здоровью": ролик про бодипозитив девочки из Волгограда набрал миллионы просмотров
Волгоградской области в 2020 году на дороги дадут 3,2 миллиарда рублей
В парке на юге Волгограда установят девятиметровый двухмачтовый корабль
В Волгограде ищут семью, пропавшую загадочным образом 30 лет назад