Больница выплатит волгоградцу 120 тысяч рублей за потерянный в животе после операции дренаж

В Волгоградском областном суде рассматривали очередное медицинское дело, когда по халатности врачей пострадал пациент. На этот раз в числе обвиняемых оказался ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Его медики «потеряли» в животе пациента пластиковый дренаж! Да еще какой - длиной 18 сантиметров. Удивительно, но пострадавший жил десять лет с этим инородным телом. И даже на здоровье не жаловался, пока трубку случайно не обнаружили в его брюшной полости.

Еще в декабре 2008-го мужчине провели операцию в онкодиспансере. Прооперировали удачно. Но через пару дней в процессе перевязки пропал установленный ему дренаж. Мужчина - к медикам, мол, куда исчезла трубка. Те развели руками, провели ему ультразвуковое исследование и заявили, что все в норме, а дренаж, видимо, потерялся в манипуляционной. Волгоградец успокоился. И вдруг через 10 лет в ходе очередного обследования у мужчины находят инородный предмет в брюшной полости. Тут пациент и вспомнил о пропавшем дренаже. И пошел в суд.

- Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что в брюшной полости имеется инородный предмет, толщиной около 0,4 сантиметра и длиной около 18 сантиметров, - уточняют в Волгоградском облсуде.

Эксперты, защищавшие врачей, оправдывались, что все эти 10 лет мужчина не жаловался на здоровье из-за забытого внутри предмета, а значит, нет признаков вреда. Однако, удалить дренаж можно только хирургическим путем, а это новое операционное вмешательство. Так что факт некачественного оказания медицинской услуги налицо.

Суд встал на сторону пострадавшего и присудил взыскать с ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в пользу мужчины компенсацию морального вреда в размере 120 000 рублей.