2019-10-16T13:46:01+03:00
Происшествия

Приковал к стене и пытал: в Волгограде спустя 6 лет судят бандита, ограбившего и похитившего бизнесмена

Преступника разыскали в Португалии и отправили на скамью подсудимых
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина спустя шесть лет разыскали в Португалии и оттуда экстрадировали в Волгоград.Мужчина спустя шесть лет разыскали в Португалии и оттуда экстрадировали в Волгоград.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Шесть лет волгоградские следователи не могли закрыть уголовное дело о похищении бизнесмена Копытникова, его ограблении и пытках. А все из-за того, что главный организатор этого жестокого преступления - Сергей Шаталов - сбежал за границу. Шесть лет он скрывался от правосудия, побывал почти на всех континентах и только весной 2019-го попался на глаза Интерполу (он был объявлен в федеральный розыск), когда вернулся из очередного путешествия в Европу. Его задержали в Португалии и спустя три месяца экстрадировали в Волгоград. Теперь он ответит за все. Дело отправили в суд.

А грозит Шаталову немало, ведь проходит он сразу по трем статьям: «разбой», «похищение человека» и «вымогательство».

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ

Эта история, которая произошла в Волгограде в 2013-м году, вполне могла бы стать основой для криминальной драмы. В ней есть все - оружие, золото, пытки и даже «оборотень в погонах».

Началось все с того, что Шаталов узнал в Волгограде живет мужчина, который находится в федеральном розыске за хищение крупной суммы денег. Он также выяснил, что у «беглеца» есть дорогие иномарки, драгоценности и немалые сбережения. Так у волгоградца созрел план ограбления. Он решил, что разыскиваемый все равно не пойдет в полицию с заявлением.

Подговорил двух приятелей и 3 апреля, одевшись в камуфлированную форму и прихватив в собой травматическое оружие и электрошокер, троица ворвалась в дом к разыскиваемому.

- Мужчины избили хозяина и стали обыскивать квартиру. Их наживой стали обнаруженные там 750 тысяч рублей, пара золотых часов, общей стоимостью почти миллион рублей, 80 тысяч Евро, золотые украшения, документы на дорогостоящие автомобили и мотоцикл, а также ключи от машин и даже несколько комплектов зимней резины для иномарок. Но и этого обвиняемому и его товарищам показалось мало – они похитили мужчину, отвезли на заранее арендованную дачу в Советском районе Волгограда, где, прикованного за кисти рук к стене, на протяжении недели пытали, вымогая еще 20 миллионов рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности этой криминальной истории в СУ СК по региону.

Каким-то чудом бизнесмену удалось вырваться из рук похитителей. Чудом потерпевшему удалось сбежать. К тому моменту друзья уже сообщили в полицию о его исчезновении. Мужчина сразу же написал заявление на грабителей. Но и здесь его ждал «неприятный сюрприз».

- В полиции он столкнулся с «оборотнем в погонах». Оперуполномоченный уголовного розыска, который принимал заявление, тоже решил «заработать» на бизнесмене. Он заявил, что раскроет дело в кратчайшие сроки, но за вознаграждение в 1 миллион рублей. Через неделю майор полиции получил 900 тысяч. В июне 2013-го он вычислил одного из преступников. Но арестовывать не стал, а отпустил его за 500 тысяч рублей, - вспоминают в ведомстве.

Взяточника разоблачили служба собственной безопасности регионального Главка МВД и сотрудники областного УФСБ. Он уже сидит за решеткой: в апреле 2014 года суд приговорил его к 5 годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей. Вот именно тогда и всплыли подробности дерзкого ограбления и похищения.

- Всех причастных к этим преступлениям задержали и арестовали. И только Шаталову удалось тогда сбежать. Оба его сообщника сейчас отбывают наказание в колонии – суд приговорил каждого к 8 с половиной годам лишения свободы. Сегодня и дело Шаталова передали в суд, -уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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