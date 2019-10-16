2019-10-16T12:40:04+03:00
Авто

Мешают трубы: реконструкция улицы Латошинской будет долгой и сложной

Чтобы не оставить людей без дороги или без воды, проектировщикам придется поломать голову над проектом ремонта магистрали на севере Волгограда
Екатерина СИМОХИНА
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На улице Героев Тулы большой трафик. Фото: администрация Волгоградской области.На улице Героев Тулы большой трафик. Фото: администрация Волгоградской области.
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В Волгограде продолжается глобальный ремонт дорог на северном въезде в город. Сейчас рабочие трудятся на двух очень важных участках: на улице Героев Тулы и на мосту через Волжскую ГЭС. Погода радует, и работы на объектах идут по плану. Но, так как деньги в асфальт закатываются по большей части федеральные, проверить выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» решил губернатор Андрей Бочаров. В среду он начал рабочий день с посещения этих объектов, благо они как раз рядом с его домом.

По улицам героев Тулы и Латошинской можно выехать напрямую на 3-ю Продольную. Фото: Яндекс.Карты.

По улицам героев Тулы и Латошинской можно выехать напрямую на 3-ю Продольную. Фото: Яндекс.Карты.

Улица Героев Тулы не ремонтировалась капитально более полувека. И, конечно, здесь давно назрел не просто ремонт проезжей части, но и капитальная реконструкция. Считайте, дорогу построили заново: расширили до 4 полос – теперь ее ширина 15 метров, сделали бордюры, тротуары, велодорожки. Сейчас монтируют освещение. К декабрю улица обзаведется новыми остановочными павильонами, а прилегающую территорию благоустроят.

Теперь на улице Тулы есть велодорожки и тротуары. Фото: администрация Волгоградской области.

Теперь на улице Тулы есть велодорожки и тротуары. Фото: администрация Волгоградской области.

Но это только часть дела. Если посмотреть на карту, видно, что обновленная и широкая улица Героев Тулы выходит на убитую и узкую улицу Латошинскую, и только с нее транспорт попадает на 3-ю Продольную. То есть теперь предстоит сделать реконструкцию улицы Латошинской. Стартует он в следующем году, но пока у чиновников нет понимания, как это сделать. Большому ремонту мешают коммуникации, а именно две огромные водопроводные трубы под проезжей частью.

Желтым цветом выделен ткущий ремонт. В следующем году доделают участок до выезда на улицу Латошинскую. Фото: сайт проекта БКД.

Желтым цветом выделен ткущий ремонт. В следующем году доделают участок до выезда на улицу Латошинскую. Фото: сайт проекта БКД.

Чтобы расширить дорогу до четырех полос, нужно переносить коммуникации. Но закрывать этот важный участок дороги с огромным трафиком нельзя, как и оставить людей без воды. До 15 ноября облкомдортранс должен представить губернатору план реконструкции Латошинской.

- Необходимо завершить в течение двух лет полный объем реконструкции протяженного участка от улицы Латошинской до III-й Продольной с расширением дорожного полотна, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Если все пойдет по плану, в 2021 году этот объект сдадут. Тогда же завершится и большой ремонт на мосту через ГЭС. Здесь рабочие трудятся с весны и уже готовы сдать первый этап работ – два обновленных участка общей протяженностью 577 метров. Полностью закончили работы под ездовым полотном — восстановили все аварийные конструкции. Сейчас на полотне наносят гидроизоляцию, после чего начнут закатывать дорогу в асфальт. Здесь будут использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон, с которым можно работать и в холодную погоду. К зиме этот участок закончат и откроют для движения все полосы моста через Волгу, чтобы зимой было где развернуться и обычным машинам, и снегоуборочной технике. Зимой отыграют новые аукционы, и ремонт моста продолжится, скорее всего, уже в апреле.

На мосту Волжской ГЭС рабочие готовятся укладывать асфальт.

На мосту Волжской ГЭС рабочие готовятся укладывать асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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