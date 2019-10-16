«У нас на доске информации на входе в подъезд висит куча рекламы, частных объявлений и только один листочек с телефонами коммунальных служб, причем с устаревшими и не работающими телефонами. Зато контакты управляющей компании днем с огнем не найдешь. Соседи говорят, что на этой доске чуть ли не отчеты должны размещать. Какая информация там должна быть по правилам?», - прислал вопрос в редакцию Юрий Леонидович. Какую информацию обязаны раскрывать управляющие организации и что должно быть на доске объявлений в подъезде, отвечают специалисты инспекции Госжилнадзора волгоградской области.

- Управляющие организации должны раскрывать информацию в соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами*. В том числе, путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором он расположен.

На доске объявлений должна быть следующая информация:

- наименование (фирменное наименование) управляющей организации, номер лицензии, срок действия лицензии, информация об органе, выдавшем указанную лицензию, адрес местонахождения, в том числе представительства управляющей организации, режим работы, информация о днях и часах приема, адрес официального сайта управляющей организации (при наличии), адрес официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства;

- контактные телефоны управляющей компании, ее представительства, аварийно-диспетчерской службы и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций;

- уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных и прочих работах, которые могут повлечь неудобство для собственников и пользователей помещений, а также потребовать их присутствия в доме в определенное время. При этом обязательно указывается время проведения таких мероприятий.

Также на доске размещают график уборки подъезда.

Сейчас инспекторы систематически проверяют, насколько управляющие компании выполняют эти правила размещения информации. Отдельное внимание Госжилнадзор уделяет тем домам, которые недавно заключили договор с новой с управляющей организацией. Так, специалисты осмотрели расположенные в Советском и Краснооктябрьском районах Волгограда дома, которыми управляют «Жил Эксперт», «Сигма Юг», УК «Квартал», «Чистый дом», «Альянс», «Наш город», УК «Долина» и УК «Рубин». Нарушений не нашли.

Если же в вашем доме нет необходимой информации на доске объявлений, то это повод для внеочередной проверки.

*Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением правительства РФ от 15 мая 2013 г. №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ "УПРАВДОМ"

Задавайте свои вопросы:

- по электронной почте inna.sheremetieva@phkp.ru

- через электронную форму на сайте в разделе "Пресс-центр" на сайте kp.ru

- в группах «Комсомольской правды» в соцсетях:

vk.com/kp_volgograd

facebook.com/volgogradkpru

facebook.com/groups/kp.vlg

ok.ru/kpvlg.