2019-10-15T13:18:33+03:00
Общество

«Концессии водоснабжения» получили Международную премию

Проект «Искусство быть молодым» занял третье место в номинации «Энергия команды»
Поделиться:
В своей номинации «Концессии» составили конкуренцию крупнейшим компаниям. Фото: КВВ своей номинации «Концессии» составили конкуренцию крупнейшим компаниям. Фото: КВ
Изменить размер текста:

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Международной премии на лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2019. Проект «Искусство быть молодым», представленный ООО «Концессии водоснабжения», занял третье место в номинации «Энергия команды» среди компаний с численностью более 1000 человек.

Премия InterComm вручается лучшим проектам российских и зарубежных компаний в области внутренних коммуникаций с 2010 года. Членами жюри были выбраны лучшие комплексные проекты по формированию корпоративной культуры, построению и укреплению бренда работодателя, обучению и мотивации персонала, укреплению лояльности и вовлеченности, развитию волонтерства и социального партнерства.

В своей номинации «Концессии» составили конкуренцию крупнейшим игрокам рынка: ТС «Пятёрочка» и НОРНИКЕЛЬ. Среди полусотни участников в других номинациях победили такие отраслевые лидеры, как РУСАЛ, ЕВРАЗ, группа компаний DME (аэропорт Домодедово), СПАО «Ингосстрах» и прочие.

«Концессии» представили театральный проект «Искусство быть молодым», в котором рассказали о самом важном языком современного искусства: проект призван разбудить творческую энергию, поднять престиж работы в коммунальной отрасли – в первую очередь для самих работников, а через них – и для тех, кто пользуется нашими услугами.

Театральный проект 2019 года – это постановка документального спектакля (вербатима) «Водоканал дословно». Его участники – рабочие, специалисты и руководители, по социологическим характеристикам представляющие весь коллектив, -- рассказали со сцены о себе, о своей работе. Показ состоялся на территории действующих резервуаров чистой воды в Ночь музеев-2019 в присутствии примерно 500 зрителей-горожан.

Главным эффектом становится осознание, что работа – это не только зарплата, но и возможность реализовать себя в творческих проектах, это яркая насыщенная жизнь, это поддержка, которую дает коллектив. И это общее ощущение: ЖКХ меняется, и водоканал открыт новому, ему интересен новый мир, потому что работники – его часть.

Проект концессий был высоко оценен ведущими экспертами в области корпоративных коммуникаций и HR.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
17 октября волгоградцев зовут на бесплатные экскурсии по городу
В Волгограде сотрудника РЖД отправили в колонию строгого режима на 7,5 лет
За три месяца в первом волгоградском центре онкопомощи выявили больше ста больных раком
"Стандарты красоты вредят здоровью": ролик про бодипозитив девочки из Волгограда набрал миллионы просмотров
Волгоградской области в 2020 году на дороги дадут 3,2 миллиарда рублей
В парке на юге Волгограда установят девятиметровый двухмачтовый корабль
В Волгограде ищут семью, пропавшую загадочным образом 30 лет назад
Рак груди на третьем месте среди онкозаболеваний в Волгограде
Играла на бирже: бабушка из Волгограда отдала аферистам 700 тысяч рублей
В Астрахани полицейский вымогал взятку в 100 тысяч рублей
В Волгоград прибывают мощи святителя Луки, архиепископа Крымского
В Волгограде полуторагодовалый мальчик выпал из окна 4 этажа
Консультации, обследования, мастер-классы: волгоградцев зовут на медицинскую выставку
300 контейнеров для мусора сожгли волгоградцы
В 20% домов Волгограда подали отопление
Лжеполицейские вымогали у астраханца 310 тысяч рублей за компромат
Астраханка убила мужа, чтобы он не уходил к другой
Выйти из тени: полицейские оштрафовали 32 водителя за тонировку всего за час работы
В Волгограде школьница попала в больницу из-за неопытного водителя-женщины
В Камышине три брата вымогали деньги у пенсионеров за газовые счетчики
Волгоградец выращивал марихуану и хранил дома целый арсенал оружия
Осторожно, туман: на астраханских трассах ночью ожидается плохая видимость
Легковушка всмятку, джип в кювете: под Волгоградом люди чудом выжили в жутком ДТП
Отопительный сезон 2019 стартовал: в Волгоградской области запустили больше тысячи котельных
Астраханский педофил, изнасиловавший сорок детей, проведет в колонии 25 лет
Волгоградская область попала в ТОП-10 аутсайдеров по строительству жилья
Волгоградец придумал ограбление, проиграв деньги с продажи арбузов