«Концессии водоснабжения» получили Международную премию

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Международной премии на лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2019. Проект «Искусство быть молодым», представленный ООО «Концессии водоснабжения», занял третье место в номинации «Энергия команды» среди компаний с численностью более 1000 человек.

Премия InterComm вручается лучшим проектам российских и зарубежных компаний в области внутренних коммуникаций с 2010 года. Членами жюри были выбраны лучшие комплексные проекты по формированию корпоративной культуры, построению и укреплению бренда работодателя, обучению и мотивации персонала, укреплению лояльности и вовлеченности, развитию волонтерства и социального партнерства.

В своей номинации «Концессии» составили конкуренцию крупнейшим игрокам рынка: ТС «Пятёрочка» и НОРНИКЕЛЬ. Среди полусотни участников в других номинациях победили такие отраслевые лидеры, как РУСАЛ, ЕВРАЗ, группа компаний DME (аэропорт Домодедово), СПАО «Ингосстрах» и прочие.

«Концессии» представили театральный проект «Искусство быть молодым», в котором рассказали о самом важном языком современного искусства: проект призван разбудить творческую энергию, поднять престиж работы в коммунальной отрасли – в первую очередь для самих работников, а через них – и для тех, кто пользуется нашими услугами.

Театральный проект 2019 года – это постановка документального спектакля (вербатима) «Водоканал дословно». Его участники – рабочие, специалисты и руководители, по социологическим характеристикам представляющие весь коллектив, -- рассказали со сцены о себе, о своей работе. Показ состоялся на территории действующих резервуаров чистой воды в Ночь музеев-2019 в присутствии примерно 500 зрителей-горожан.

Главным эффектом становится осознание, что работа – это не только зарплата, но и возможность реализовать себя в творческих проектах, это яркая насыщенная жизнь, это поддержка, которую дает коллектив. И это общее ощущение: ЖКХ меняется, и водоканал открыт новому, ему интересен новый мир, потому что работники – его часть.

Проект концессий был высоко оценен ведущими экспертами в области корпоративных коммуникаций и HR.