2019-10-15T16:34:28+03:00
Общество

Вице-мисс студенчество России Елизавета Крутова: Могу и 15 раз отжаться, и в платье продефилировать

Волгоградка выиграла всероссийский конкурс в Чебоксарах
Екатерина МАЛИНИНА
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Лиза будет учить детей художественной гимнастике. Фото: из личного архива героя публикацииЛиза будет учить детей художественной гимнастике. Фото: из личного архива героя публикации
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Волгоградки в последнее время почему-то не блистают на всероссийских конкурсах красоты. Поэтому особенно радостно, что на «Мисс студенчество России» Елизавета Крутова, студентка ВГАФКа завоевала титул вице-мисс. Девушка учится на 3 курсе отделения физической культуры, она будущий тренер по художественной гимнастике и уже мастер спорта.

- Это был замечательный конкурс. После того, как выиграла волгоградский этап, стала готовиться к всероссийскому. И тут мне помогли педагог из моего родного вуза Наталья Александровна Шевчук и ее дочь Нина Шевчук. Они занимались со мной творческим номером (я исполняла народный танец), вместе мы готовили видео-визитку, они подсказывали, как лучше сделать самопрезентацию. Когда приехала непосредственно на конкурс Чебоксары, не было ни одной свободной минутки, было тяжело, но это того стоило. Мы готовились к дефиле, участвовали в спортивном празднике: сдавали нормы ГТО. Так что могу не только в платье по подиуму пройти, но и 15 раз отжаться.

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Завтра финал конкурса Мисс и Мистер студенчество России 2019.
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Девушка теперь участвует в модных показах. Фото: из личного архива героя публикации

Девушка теперь участвует в модных показах. Фото: из личного архива героя публикации

- Что запомнилось на конкурсе?

- Мы выехали на место, где в 2010 году произошел лесной пожар. Все вместе высадили несколько сотен саженцев. Надеюсь, через много лет здесь будет настоящий лес. Удивил меня и конкурс национальных костюмов. Это было так волнительно: примерить на себя наряд, который носили девушки много лет назад.

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Вице-Мисс Студенчество России 2019 и Мисс Творчество 2019
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- Конкуренция была жесткой?

- Ее не было. На конкурс приехало много талантливых ребят, каждый был по-своему уникален и у каждого можно было научиться чему-то новому. Мы все очень сдружились, стали одной большой семьей, всегда помогали друг другу. Даже на самом финале: если у кого-то возникали какие-либо проблемы, мы быстро старались их решать.

- Конкурс как-то изменил твою жизнь?

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Море - это шумная красота которая успокаивает
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- После победы в региональном конкурсе меня пригласили в одно из модельных агентств. Так что теперь в свободное от учебы время я участвую в фотосессиях и показах рекламы одежды. И мне это очень нравится.

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Движение - жизнь
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ИСТОЧНИК KP.RU

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