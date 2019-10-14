2019-10-14T17:47:58+03:00
Экономика

Альфа-Банк и НЛМК провели пилотную внешнеторговую транзакцию через Marco Polo

Для международной сети это первый проект по финансированию российско-германских импорт-экспортных операций
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Фото: Альфа-БанкФото: Альфа-Банк
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Международная торговля – процесс сложный и многосторонний. В нем задействованы экспортеры, импортеры, поставщики логистических услуг, страховщики, таможни, банки... Чтобы упростить бизнес-процессы, а также снизить временные и накладные расходы Альфа-Банк и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) в сотрудничестве с Commerzbank, Германия, и Vesuvius GmbH, Германия, запустили пилотный проект оплаты трансграничных поставок в рамках международной сети торгового финансирования Marco Polo. Это первый подобный проект, в задачи которого входит построение сквозного процесса финансирования цепочки поставок на блокчейн-платформе и интеграция в процесс банковских инструментов. Ожидается, что в начале 2020 года Marco Polo откроет для членов сети набор программных интерфейсов (API) для прямого взаимодействия с ERP-системами. Это позволит проводить платежи, создавать безотзывные платежные обязательства и выполнять дисконтирование дебиторской задолженности в единой прозрачной среде взаимодействия с партнерами.

- Наш первый проект по применению технологии распределенных реестров в сфере торгового финансирования мы запустили еще в 2017 году. За это время корпоративные блокчейн-решения получили значительное развитие и успели завоевать доверие клиентов и доказать свою применимость к реальным бизнес-процессам, - отметила руководитель управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова.

Корпоративные процессы закупок и поставок требуют оформления огромного количества бумажных документов, а банковские инструменты не интегрированы в бизнес-процессы клиентов. Сеть Marco Polo, основанная на программной платформе R3 Corda, позволяет банку предложить своим клиентам широкий выбор решений для международного торгового финансирования и бесшовное подключение к экосистеме мировой торговли.

Как прокомментировала директор казначейства НЛМК Анна Соколова, компания стала участником пилотного проекта с целью оптимизировать процесс взаимодействия с партнерами при помощи технологии распределенного реестра.

- Этот новый инструмент, основанный на механизме обработки и согласования торговых данных в сети Marco Polo, отвечает растущим потребностям наших клиентов в увеличении скорости транзакций и прозрачности, оптимизированном финансировании, улучшенном управлении оборотным капиталом и возможной интеграции ERP-систем, - отметил руководитель Commerzbank по продуктам торгового финансирования Энно-Бургард Вайцель.

По словам координатора казначейства Vesuvius GmbH Кристиана Гревинга, интегрированные решения для оборотного капитала, напрямую связанные с контрактом, выставленными счетами и отгрузочными документами, определенно приносят выгоду для всех сторон. И опыт работы с Марко Поло показывает реальную возможность упростить основные процессы.

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