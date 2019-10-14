2019-10-14T11:40:17+03:00
Общество

Травма на производстве: кто оплатит лечение, как проходит реабилитация и возврат к труду

В Астрахани 16 октября пройдет «круглый стол» с участием специалистов Фонда социального страхования РФ
Инна ФОМИЧЕВА
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Специалисты уделят внимание вопросам трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве.Специалисты уделят внимание вопросам трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 16 октября 2019 года, в 15.30 в конференц-зале отеля Park Inn города Астрахани состоится «круглый стол» на тему «Травма на производстве: кто оплатит лечение, как проходит реабилитация и возврат к труду» с участием специалистов Фонда социального страхования РФ.

Участники мероприятия расскажут:

- о государственных услугах ФСС;

- о том, как проходит лечение пострадавших в результате тяжелого несчастного случая на производстве;

- какие расходы берет на себя ФСС;

- как выстроена система взаимодействия с другими организациями в процессе работы с пострадавшим;

- в чем заключаются функции реабилитационного менеджера;

- как получить 30% на финансирование предупредительных мер по охране труда.

Специалисты уделят внимание вопросам трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве, передовым подходам в профилактике производственного травматизма и охране труда на производстве.

Участники мероприятия проанализируют итоги работы, а также обменяются успешными практиками, применяемыми на производстве.

Участники:

ФОФОНОВА Людмила Владимировна – управляющий Астраханским региональным отделением ФСС РФ;

БРЫНЦЕВА Ирина Александровна – директор ФБУ ФСС РФ ЦР «Тинаки»;

КАЛАШНИКОВА Светлана Васильевна – председатель Союза «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов».

АЛЕКСЕЕВ Виталий Александрович - ведущий инженер по охране труда ООО «Газпром добыча Астрахань».

МИХАЙЛОВА Мария Алексеевна - специалист по охране труда ООО «Газремонтресурс-Астрахань»;

Приглашаем к участию!

Место проведения: г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 29, конференц-зал Park Inn, 2 этаж.

Контактное лицо: Эльмира Ким, тел. +7-909-393-12-31

ИСТОЧНИК KP.RU

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