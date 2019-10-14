2019-10-14T10:56:02+03:00
Общество

Свое 50-летие губернатор Андрей Бочаров отмечает в рабочей поездке

Глава Волгоградской области в свой день рождения уехал в командировку
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина МАЛИНИНА
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В свой день рождения Андрей Иванович не пришел на работу. Фото: администрация Волгоградской области.В свой день рождения Андрей Иванович не пришел на работу. Фото: администрация Волгоградской области.
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14 октября – день рождения Андрея Бочарова. Человека, чья судьба вот уже пять лет связана с Волгоградской областью и еще минимум пять будет. Причем в этом году у губернатора большой юбилей – 50 лет. Но отмечает он его не на лазурном берегу и даже не на родном Алтае, а в рабочей поездке.

Андрея Бочарова прислал в Волгоградскую область Владимир Путин, с тех пор он дважды сам выиграл выборы. Фото: администрация Волгоградской области.

Андрея Бочарова прислал в Волгоградскую область Владимир Путин, с тех пор он дважды сам выиграл выборы. Фото: администрация Волгоградской области.

У Андрея Ивановича богатая биография. Родился он в 1969 году в Барнауле, окончил суворовское училище в Москве, затем Рязанское военно-десантное командное училище. Прошел первую чеченскую кампанию, во время которой и получил звезду Героя России. В марте 1995 года он вместе со своей разведротой в районе села Комсомольское обнаружил высоту, захваченную 40 боевиками. Разведчикам удалось взять плацдарм, убив 16 боевиков. Но противник снова пошел в атаку. Положение было очень серьезным и тогда старлей Бочаров вызвал огонь артиллерии на себя. Высота осталась за нашими. Но самое главное, в том страшном бою не погиб ни один российский солдат.

Губрнатор всегда на месте ЧП, если в области паводок, пожары и огненные шары. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губрнатор всегда на месте ЧП, если в области паводок, пожары и огненные шары.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2004 году полковник Андрей Бочаров занялся совсем другими «сражениями». Он ушел в политику. Два года работал заместителем губернатора Брянской области. В 2007 году стал депутатом Госдумы. В 2013 году получил назначение в ОНФ на должность руководителя исполкома. А в 2014 году оказался на Волгоградской земле в качестве и.о. губернатора. После выборов и победы с поддержкой в 76 процентов приставка ушла в прошлое.

Бывших военных не бывает. Фото: администрация Волгоградской области.

Бывших военных не бывает. Фото: администрация Волгоградской области.

Еще раз свой статус руководителя Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил 8 сентября 2019 года, когда снова выиграл выборы и снова с таким же высоким результатом.

Андрей Бочаров может управлять не только танком, но целым регионом. Фото: администрация области.

Андрей Бочаров может управлять не только танком, но целым регионом. Фото: администрация области.

Кстати, с армией Андрей Бочаров завязал еще в начале двухтысячных, но тяга к форме все же осталась. Большие военные мероприятия почти всегда проходят с участием губернатора: он частый гость полигона Прудбой. Любит губернатор и погонять мяч на поле. Но на это практически не остается времени.

Футбол - одно из увлечений губернатора.

Футбол - одно из увлечений губернатора.

Мутко на "Волгоград Арене".

Кстати, Дмитрий Медведев в 2014 году пообещал Андрею Бочарову вторую Звезду героя. И не за военные сражения, а за возрождение былой славы Волгоградской области. И это задача совсем не намного легче той, что была в далеком 1995 году. Но также вполне реальна. Волгоградцы этого бы очень хотели.

Дмитрий Медведев обещал Андрею Бочарову вторую звезду - за спасение Волгоградской области. Фото: правительство РФ.

Дмитрий Медведев обещал Андрею Бочарову вторую звезду - за спасение Волгоградской области. Фото: правительство РФ.

Андрей Бочаров женат, и на концерты, парады, футбольные матчи как правило приходит со своей второй половиной - супругой Валентиной Бочаровой. У них двое взрослых детей. Также всегда при Андрее Ивановиче его друзья-силовики: глава регионального ФСБ Анатолий Гулевский и начальник Главка Александр Кравченко.

На любых мероприятиях губернатор в компании своей супруги Валентины, главы регионольного ФСБ Анатолия Гулевского и начальника главка Александра Кравченко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На любых мероприятиях губернатор в компании своей супруги Валентины, главы регионольного ФСБ Анатолия Гулевского и начальника главка Александра Кравченко.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Андрей Бочаров с красавицей-дочерью. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Андрей Бочаров с красавицей-дочерью.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Комсомолка» поздравляет губернатора с юбилеем! Желает здоровья, благополучия и успехов в выполнении поставленных задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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