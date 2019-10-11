Бренд «Котельниково – Земля Героев» выходит на федеральный уровень

Депутат Госудумы Татьяна Цыбизова посетила родину Степана Разина и Емельяна Пугачева, чтобы увидеть успехи котельниковцев в их важном в масштабах региона начинании – развитии бренда территории «Котельниково – Земля Героев».

С приходом крупного инвестора – компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» - в районе начался период экономического и социального роста. Строительство крупного производственного предприятия, создание рабочих мест в промышленном секторе и сфере услуг, активное возведение новых жилых районов с развитой современной инфраструктурой значительно увеличивают хозяйственный потенциал не только самого Котельниково, но и региона в целом.

Продвижение бренда территории «Котельниково – Земля Героев» поможет котельниковцам повысить узнаваемость территории роста и более полно раскрыть привлекательный имидж Котельниковского района.

«Котельниково – Земля Героев. Так это или не так? Конечно, решать в первую очередь придется жителям. Но я думаю, что каждый внутренне с этим согласился. Теперь надо эту тему довести до каждого, кто неравнодушен к Котельниковской земле. До каждого, кто считает Котельниково местом, которое стоит посетить. И для каждого, кто планирует, чтобы его дети, его внуки возвращались после учебы именно в Котельниково.

Я – за то, чтобы Котельниково стало известным не только на нашей территории, в Волгоградской области, но и во всей России, как территория героев, как Земля Героев», - подытожила результаты поездки парламентарий