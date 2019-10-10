2019-10-10T18:01:54+03:00
Экономика

Рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+

Прогноз по рейтингам изменили на «Позитивный»
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Фото: Альфа-БанкФото: Альфа-Банк
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Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило кредитные рейтинги Альфа-Банка на уровне «BB+»: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах и изменило прогноз по ним со «Стабильного» на «Позитивный».

По мнению аналитиков, у банка высокий уровень внутренней кредитоспособности, один из самых высоких среди частных российских банков. При этом эксперты отметили устойчивое высокое качество активов банка и достаточную ликвидность. Обратили внимание и на сильный профиль фондирования, формирующийся за счет высокой доли средств до востребования, которые составляют 42% от общего объема обязательств. Это дает высокий уровень стабильности финансирования. Еще один фактор - низкий уровень затрат. Стоимость фондирования Альфа-Банка составляет 4,3% - это немногим выше, чем у государственных и иностранных банков. Стоит отметить и доступ к крупнейшим российским заемщикам и вкладчикам, а также стабильные финансовые показатели на протяжении ряда лет.

«Позитивный» прогноз отражает ожидания агентства, что рейтинг банка может быть повышен до ВВВ- в ближайшие один - два года. Зависит это от удовлетворительных показателей розничного кредитования, умеренных темпов роста кредитного портфеля, а также дохода, достаточного для поддержания роста и уровня достаточности капитала на текущем уровне.

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