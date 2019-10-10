Страсти по дельфинарию: нужен ли он Волгограду

Волгоградцев многие считают нытиками и пессимистами, не готовыми отстаивать свои идеи и убеждения. Скептики утвердились в этом после прошедших выборов. Но, как оказалось, протестовать жители Волгограда умеют. Самые настоящие страсти разгорелись вдруг вокруг идеи строительства дельфинария на месте разрушенного бассейна «Волна» в Краснооктябрьском районе. Хотя строить его на этом или любом другом месте пока никто и не собирается. О том, что такое предложение есть, как и потенциальный инвестор, рассказал депутат областной Думы Алексей Волоцков.

ИНВЕСТОР РАЗВОДИТ ДЕЛЬФИНОВ

- Предложение построить дельфинарий рядом со спортивным комплексом «Зенит» поступило властям Волгограда от владельца рижского и других дельфинариев. Он не готов строить объект на новом месте - это совсем другие деньги. Поэтому предложил взять бассейн «Волна» в концессию, провести реконструкцию, накрыть чашу куполом и поселить там дельфинов, - рассказал «КП-Волгоград» Алексей Волоцков.

До этого о том, что городу нужен дельфинарий, депутатам и чиновникам не один год твердили родители детей-инвалидов, которым приходится возить своих детей на реабилитацию за тысячу километров. И как только возник вопрос от подписчиков, депутат закинул идею в соцсети.

- Своего рода пробный шар, соцопрос, - поделился Волоцков. - Но, судя по тому, как много противников этой идеи, скорее всего, я не буду поддерживать этот проект.

В считанные часы небольшой комментарий депутата вызвал массу гневных откликов волгоградцев. «Гнилая идея», «издевательство над животными», «вопиющий по дикости проект». За неделю петицию «Не допустить строительство жестокой тюрьмы для дельфинов» в сети подписали четыре тысячи человек. Аргумент у зоозащитников один и кричат они громко. Кстати, дельфинов для Волгограда не стали бы отлавливать на морских просторах. У инвестора семь дельфинариев, где обитатели приносят потомство. Появилась и другая петиция, в защиту проекта строительства дельфинария в Волгограде. Но пока она поддержки не нашла.

- Оценить реальную возможность предоставления любой муниципальной территории для строительства дельфинария, как и любого другого объекта, возможно только при поступлении конкретного запроса. На сегодняшний день в администрацию города официальных обращений с подобными предложениями не поступало, - резюмировали тем временем в мэрии.

«ВОЛНУ» ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ

Что касается бассейна «Волна», в котором выросли олимпийские чемпионы Евгений Садовый, Александр Попов и другие спортсмены, где были вышки для прыжков в воду, то восстановлению он не подлежит. Все коммуникации сгнили еще 25 лет назад. Именно поэтому плавать там запретили в далеком 1993 году. Еще несколько лет в холле работал тренажерный зал, но и его вскоре закрыли. Первый инвестор заинтересовался этим местом еще в прошлом веке. Но после обследования вынес вердикт: ремонт бассейна не выгоден. Только сносить и строить заново. Так и остался стоять остов пустого бассейна рядом с отремонтированным к ЧМ-2018 стадионом «Зенит» как памятник канувшей в Лету эпохи.

- Оба открытых бассейна комплекса пришли в аварийное состояние и уже более 20 лет не эксплуатируются. За десятилетия бесхозяйственности пришли в негодность все коммуникации и строения, находящиеся на территории бывшего бассейна. По оценкам специалистов, стоимость реконструкции превышает стоимость строительства нового бассейна, - прокомментировали ситуацию в мэрии.

Но рядом со старым бассейном городские власти в ближайшие годы планируют построить новый.

- В программу заложено строительство ФОКа со спортзалом и бассейном на территории бывшего футбольного поля спорткомплекса «Зенит», - рассказал Алексей Волоцков. - Мы надеемся, что этот проект войдет в нацпроект и получит федеральное финансирование.

А старую «Волну», увы, уже не спасти.

МНЕНИЕ «ЗА»

Роман СЕРГЕЕВ, директор научно-исследовательского центра геронтологии «Волна 16»:

«Не дадим закопать хороший проект»

- Совершенно согласен с зоозащитниками в том, что варварская эксплуатация морских млекопитающих в зрелищных мероприятиях совершенно недопустима. Я хорошо понимаю, чем вызвана волна протеста против строительства. Но я так же хорошо понимаю, что дельфинарий городу нужен. Я занимаюсь гидрореабилитацией больных и «особенных» детей больше 15 лет. Работал и проводил исследования в дельфинариях в Алуште, Ялте (Крым), где дельфины содержатся в замечательных условиях и местные зоозащитники создали сообщество поддержки дельфинов и контролируют их содержание, количество «рабочих часов» и социальную нагрузку. Дельфины тоже устают от общения с людьми.

Очень просто сказать нет или мы против. Это значит, что мы ничего не хотим, ничего делать не надо, пусть все остается как есть, закрыли тему и забыли. Разве это позитивная позиция? Нет. Это позиция кладбища. Не дадим закопать хороший проект. Дельфинарий нужен особенным детям, дельфинарий нужен науке. Основными направлениями деятельности дельфинария планируется научная работа и адаптивная реабилитация детей с ограничениями в состоянии здоровья.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Ольга ЖИНЖИКОВА, блогер:

«Для дельфинов есть море»

- Слушайте, ну нельзя же с таким отставанием от жизни идти. Какой, дельфинарий?! Надо же как-то следить за тем, что в мире и в стране происходит. Мы не в заброшенной глухой деревне, мы все-таки в миллионнике живем. Не надо так позориться на всю страну и создавать на ровном месте серьезную экологическую и социальную проблему. Глазом моргнуть не успеете, как получите протест в полный рост, потому что экология и зеленое движение сейчас возглавляют повестку во всем мире. Это очень активная сила.

Я против дельфинария в Волгограде. Для дельфинов есть море. А для людей лучше бассейн там обратно отстроить. И будет всем счастье.

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