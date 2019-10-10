Приревновала к мужу: волгоградка сожгла дом и семью соседки

Причиной страшного пожара на улице Зеленой в городе Котово в августе 2018 года стал поджог. Тогда в огне заживо сгорели отец, дедушка и трехлетний ребенок. Волгоградские следователи уже завершили расследование уголовного дела. Поджигательницей оказалась 24-летняя котовчанка, которая приревновала мужа к многодетной соседке. Ее обвиняют в убийстве трех человек общественно опасным способом, покушении, а также поджоге.

Как установили следователи, в тот день 24-летняя женщина разругалась с мужем. Она приревновала его к своей многодетной соседке. Уже ночью пьяная ревнивица пробралась в соседний двор, облила входную дверь дома бензином и подожгла. Огонь моментально распространился по деревянному строению. Вся семья – шесть человек – в это время была дома. В комнатах спали супруги, трое детей и дедушка. Выбраться из огня удалось только матери с самыми маленькими детьми-погодками, одному из которых не было и года.

33-летняя мать в эту страшную ночь проснулась первой. Поняла, что дом горит, крикнула остальным, подхватила двух малышей и выбежала наружу. Оставив грудничков на улице, попыталась вернуться обратно в дом. Но дорогу ей преградил огонь. В полыхающем доме заживо сгорели муж, трехлетняя дочка и отец. Сама женщина получила сильные ожоги. Ее муж тогда так и не проснулся. А дедушка с маленькой внучкой до последнего пытался выбраться из дома.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения. Свою вину в содеянном женщина полностью признала, написав явку с повинной, - сообщила «КП-Волгоград» представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник.