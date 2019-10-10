2019-10-10T10:12:06+03:00
Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает жильем многодетные семьи

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершила строительство еще десяти коттеджей на улице Генералова в IV квартале жилого района «Дубовая роща»
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Дубовая роща. Фото: ЕвроХим.Дубовая роща. Фото: ЕвроХим.
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Новые жилые районы предприятие строит в рамках реализации большой социальной программы, являющейся важной составляющей масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей.

Уже построены и заселены многоэтажные дома «Восточного». Сейчас компания ведет активную застройку «Дубовой рощи» - района средне- и малоэтажных домов и коттеджей.

Десять новых коттеджей (шесть двухэтажных и четыре одноэтажных), площадью от 115 до 125 м2, компания будет использовать в качестве служебного жилья для многодетных семей сотрудников.

Сложные осевые размеры домов - 10,6х12,5 м для двухэтажных и 11,0х19,7 м для одноэтажных - позволили выполнить функциональную планировку и современную внутреннюю отделку. На первых этажах двухэтажных коттеджей расположены кухни, гостиные-столовые, котельные и помещения вспомогательного использования, на вторых - три спальни, гардеробные и санузел. Отличительная особенность одноэтажных коттеджей - большое пространство площадью 45 м2, включающее в себя зоны кухни, гостиной и столовой.

Внешний облик коттеджей – яркий и запоминающийся, при этом дома очень практичны. Стены построены из газобетонных блоков с наружной отделкой штукатуркой «короед» и последующей окраской. Плиты перекрытия - монолитные, внутренние лестницы двухэтажных коттеджей - деревянные, перегородки - из пазогребневых плит, кровля - скатная из металлочерепицы.

Каждый коттедж расположен на земельном участке площадью 1200 м2, имеет удобный подъезд и навес для стоянки автомобиля.

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