Корнелиу Робу назначен главой комитета АФК по Supply Chain Finance

Решение об образовании комитета было принято 2 октября на общем собрании членов АФК.

Supply Chain Finance (SCF) – комплекс решений для оптимизации оборотного капитала, которые позволяют компаниям удлинить отсрочку платежа поставщикам и в то же время оплатить их поставки до ее истечения. Созданный комитет ставит перед собой задачу систематизировать методологию SCF, в том числе определить критерии, унифицировать терминологию, выработать единые подходы к статистическому учету данных.

«Эволюция потребностей бизнеса привела к развитию инструментов управления оборотным капиталом в интересах дебиторов и с учетом их специфических требований и бизнес-задач. Мы уверены, что создание комитета и принятые им в дальнейшем решения расширят практику использования SCF в России и повысят доступность этого финансового инструмента для российских компаний любого масштаба. В ближайшее время правлению АФК будет представлен план работы комитета, предложения по его составу, а также дата и план первого заседания новой структуры», – заявил Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

«Создание комитета АФК по SCF – это инфраструктурное решение, которое позволит не списывать у передовиков, но общими усилиями выработать консенсус-подход к продвижению, продажам, оказанию услуг и оценке их эффективности для дебиторов и клиентов», – прокомментировал исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

Справка

Корнелиу Робу родился в Кишинёве в 1979 году. В 2001 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений.

В факторинговом бизнесе — с февраля 2001 года. В различное время являлся председателем юридического комитета международной факторинговой ассоциации IFG (в настоящее время – FCI), членом совместного комитета Международной торговой палаты (ICC) и FCI по разработке стандартов международного факторинга. С 2008 по 2015 год входил в состав правления Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

С 2015 года Корнелиу Робу является руководителем дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг, членом совета директоров финтех платформы GetFinance.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) создана в 2007 году в Москве как профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга. Деятельность АФК направлена на формирование единых принципов и подходов к осуществлению факторинговых операций в России, включая методологические, нормативно-правовые и этические основы факторингового бизнеса.

АФК объединяет более двадцати банков и факторинговых компаний с совокупным факторинговым портфелем свыше 577 млрд. рублей (данные на 01.01.2019 г.). Члены АФК предоставляют факторинговые услуги во всех регионах России, а также в странах Евразийского экономического союза и за рубежом.