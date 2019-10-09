Альфа-Банк привлек партнера для развития онлайн-платформы кредитования малого бизнеса

Альфа-Банк реализовал сорок процентов ООО «Поток Диджитал» группе инвесторов, которую возглавили главы фонда FinTech Capital Юрием Поповым и Антоном Еременко. Вместе с тем, контролирующая доля - шестьдесят процентов осталась у банка.

Сделка позволит «Потоку» увеличить клиентскую базу, привлечь новых розничных инвесторов и заемщиков из сегмента малого бизнеса, пишет gorod55.ru.

"Поток" был создан в 2015 году как техностартап в структуре банка. Площадка обеспечила для малого бизнеса привлечение займов от инвесторов-физлиц.

В таком краудфандинговом проекте заинтересованы обе стороны: предприниматели, испытывающие сложность с получением вспомогательны средств, могут обратиться к физлицам, а последние обеспечивают высокую доходность по своим инвестициям.

На протяжение всей работы «Потока» инвесторы выдали около девяти тысяч займов, общая сумма которых составила семь миллиардов рублей. Тысячи компаний малого сектора и индивидуальных предпринимателей - пользователи платформы "Поток" привлекли займы для своего бизнеса.

В этом году с помощью сервиса "Поток" каждый месяц выдается примерно четыреста миллионов рублей займов.

- Банк один из первых в России вложил средства в формирование краудфандинговой удаленной бизнес-площадки. В течение четырех лет специалисты интегрировали оптимальные бизнес-процессы, подняли сервис на прибыль по операциям. В настоящее время это обособленный и устойчивый бизнес, готовый дальше развиваться на рынке, - заявил главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Управляющий партнер FinTech Capital Юрий Попов отметил, что "Поток" представляет собой самую крупную российскую онлайн-платформу, в рамках на которой розничные инвесторы получают возможность вести эффективный денежный оборот, а малые предприниматели — оформить онлайн-займ и получить необходимые денежные средства.

Отмечается, что Фонд FinTech Capital, специализирующийся на инвестициях в области финансовых технологий и вариативных кредитов, был основан в 2017 году.