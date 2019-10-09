2019-10-09T17:01:15+03:00
Общество

Жители «Ковдора – столицы Гипербореи» посетили «Котельниково – Землю Героев»

Молодые специалисты АО «Ковдорский ГОК» и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели рабочую встречу на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Котельниковцы устроили для своих товарищей из партнерского предприятия «ЕвроХима» интересную экскурсию по комбинату. При осмотре объектов поверхностного комплекса рудника ковдорчане узнали об особенностях Гремячинского месторождения калийных солей, способах добычи и проходческой технике, используемых на ГОКе.

На сильвинитовой обогатительной фабрике коллеги сравнили технологические схемы производства и оборудование, применяемые на обоих предприятиях.

Большое впечатление на гостей произвела станция очистки бытовых и сточных вод. Ее особенность – в стабильной работе при колебаниях концентраций загрязняющих веществ и неравномерном притоке сточных вод в течение длительного промежутка времени. При этом качество очистки сточных вод позволяет использовать их в системах производственного водоснабжения повторно.

Важным этапом экскурсии стало знакомство с историей Котельниково – Земли Героев. Предметы культуры и быта казачества, оружие и документы сражений Великой Отечественной войны и другие экспонаты ковдорчане осмотрели в «Историко-краеведческом музее».

Жители Ковдора посетили Котельниково по ответному приглашению молодежи «ЕвроХим-ВолгаКалия». Напомним, сотрудники Гремячинского ГОКа летом текущего года приняли «Евровызов» столицы Гипербореи и заняли третье место в экстремальной гонке на выносливость.

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