Жители «Ковдора – столицы Гипербореи» посетили «Котельниково – Землю Героев»

Котельниковцы устроили для своих товарищей из партнерского предприятия «ЕвроХима» интересную экскурсию по комбинату. При осмотре объектов поверхностного комплекса рудника ковдорчане узнали об особенностях Гремячинского месторождения калийных солей, способах добычи и проходческой технике, используемых на ГОКе.

На сильвинитовой обогатительной фабрике коллеги сравнили технологические схемы производства и оборудование, применяемые на обоих предприятиях.

Большое впечатление на гостей произвела станция очистки бытовых и сточных вод. Ее особенность – в стабильной работе при колебаниях концентраций загрязняющих веществ и неравномерном притоке сточных вод в течение длительного промежутка времени. При этом качество очистки сточных вод позволяет использовать их в системах производственного водоснабжения повторно.

Важным этапом экскурсии стало знакомство с историей Котельниково – Земли Героев. Предметы культуры и быта казачества, оружие и документы сражений Великой Отечественной войны и другие экспонаты ковдорчане осмотрели в «Историко-краеведческом музее».

Жители Ковдора посетили Котельниково по ответному приглашению молодежи «ЕвроХим-ВолгаКалия». Напомним, сотрудники Гремячинского ГОКа летом текущего года приняли «Евровызов» столицы Гипербореи и заняли третье место в экстремальной гонке на выносливость.