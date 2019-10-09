Запихал в "Приору": волгоградец похитил возлюбленную, чтобы получить согласие родителей

Поздно вечером 7 октября в Котельниковский МрСО СУ СК по Волгоградской области пришло сообщение из дежурной части. В хуторе Нижнеяблочный похитили человека: девушку насильно увезли на машине. Заявление сделала мама.

На место ЧП оперативно выехала группа следователей. Они осмотрели место ЧП, опросили родственников, подруг, свидетелей и стало ясно, что уголовного дела не будет: жертва добровольно села в машину… жениху.

23-летний житель Иловлинского района и 20-летняя местная жительница встречались уже почти два года. У молодых людей были общие интересы и общая историческая родина. Они турки-месхетинцы. Парень несколько раз сватался к родителям возлюбленной, но каждый раз получал отворот-поворот. О причинах на селе не знали: семейное дело. А сам молодой человек не распространялся. Но мысль о женитьбе не оставил. Он решил действовать кардинально. Позвонил любимой и сообщил: "Буду тебя воровать". Парочка условилась встретиться у местного дома культуры вечером в понедельник.

В условленное время за девицей подъехала заниженная «Приора» из которой вышли несколько ребят. Они запихали девушку в машину: жертва даже покричала для порядка. Ночью парень получил звонок от следователей, с которыми пришлось долго объясняться. А на следующий день парочка вернулась в село и пришла с повинной в дом родителей. Выхода ни у матери, ни у отца не было: сватовство состоялось и они дали согласие на брак.

- У нас в селе подобное похищение впервые. В традициях у турок-месхетинцев такого нет. Хорошо, что все разрешилось. Но шум они подняли большой. Парня мы не знаем, он не местный, а девушка недавно вернулась домой: отучилась на бухгалтера. Теперь уедет, как положено, к мужу, - сообщили «КП-Волгоград» в селе.

- Любовь – это хорошо, но своими необдуманными действиями молодые люди отвлекли от работы множество людей из разных ведомств. В этот момент могло произойти преступление реально требующее незамедлительного реагирования. В этой связи, по результатам проверки действиям самих молодых людей, а также заявившим в полицию лицам будет дана надлежащая правовая оценка в рамках действующего законодательства, - прокомментировал ситуацию «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.