2019-10-09T11:41:22+03:00
Авто

«Простите за неудобства»: мэрия объяснила, зачем на двое суток лишила водителей целой полосы на Невской

И без того плотное движение в центре Волгограда затруднилось из-за уборки дороги
Екатерина СИМОХИНА
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Мэрии пришлось отгородить полосу баками, потому что здесь все паркуются, несмотря на выделенку и знаки.Мэрии пришлось отгородить полосу баками, потому что здесь все паркуются, несмотря на выделенку и знаки.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградские автомобилисты два дня недоумевали, почему на оживленной улице Невской вдруг поставили водоналивные баки и отгородили крайнюю полосу для движения. Ее и так год назад отрезали для общественного транспорта, разрешив там ездить только автобусам, троллейбусам и маршруткам. А в понедельник и вторник весь общественный с выделенки переместился на оставшиеся три полосы. Скорость потока снизилась, как и настроение водителей. Ведь мэрия города не предупреждала ни о работах, ни об изменении схемы движения на этой улице.

Кто-то подумал, что баки сюда снова «притащили велосипедисты», которые давно мечтают откусить часть проезжей части на Невской для велодорожки, другие решили, что мэрия обновляет разметку – буквы «А» на выделенке почти стерлись. Однако только в среду, когда движение на Невской снова открыли по всем полосам, городская администрация рассказала, для чего все это было сделано.

- Сотрудники МБУ «Северное» выполнили уборку прилотковой части дороги и прочистили ливневую канализацию, - прокомментировали в пресс-службе мэрии. И добавили, что водоналивные баки установили, чтобы водители здесь не парковались и не мешали проезду подметально-уборочных и поливомоечных машин. Здесь и так запрещена парковка, но многие игнорируют знаки – полоса почти всегда заставлена машинами. В мэрии добавили, что это обычная практика – так же после весны убирали улицу Советскую, и там нарушителей правил парковки увозил эвакуатор.

За крайний ряд бьются и велосипедисты, и автомобилисты: одни хотят велодорожку, другие парковку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За крайний ряд бьются и велосипедисты, и автомобилисты: одни хотят велодорожку, другие парковку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Убирали и пылесосили дорогу двое суток. За это время городская администрация заметила, что движение на улице Невской затруднилось – если в будущем отрезать одну из полос, в часы пик на остальных образуется затор. Так что велосипедистам и автомобилистам вряд ли стоит надеяться, что в ближайшие месяцы власти пойдут им на уступки – отдадут крайнюю полосу под велодорожку или разрешат парковку. Иначе и без того сложный перекресток Невской и Рокоссовского просто встанет в пробке в часы пик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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