Отмечали день рождения: в жуткой аварии разбилась компания молодежи

Страшная авария произошла около часу ночи 9 сентября в городе Михайловка. "Шестерка" с пятью пассажирами мчалась по улице Сосновская. Две сестры и трое 18-летних мальчишек. Катались не просто так, а по поводу: у одного из ребят отмечали день рождения. Водитель,18-летний парень, не справился с управлением и машину вынесло на обочину, а затем в дерево. «Шестерка» сложилась гармошкой.

Выжил только один – сейчас он в реанимации. Водитель, его друг, которому как раз исполнилось 18, две сестры, одной из них было только 17 лет, погибли на месте. Шансов практически не было. ВАЗ превратился в груду железа.

Известно, что машина принадлежит отцу водителя. Правда парень получил всего два месяца назад.

Следователи назначили несколько экспертиз. в том числе техническую.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На место выезжали руководители Облгаи, следователи, автотехники. Назначили несколько экспертиз, которые точно должны сказать, что же там случилось.

Возможно, добавит информацию и единственно выживший волгоградец. Когда придет в сознание.