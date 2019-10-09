2019-10-09T07:19:02+03:00
Происшествия

Отмечали день рождения: в жуткой аварии разбилась компания молодежи

В Волгоградской области погибли четыре человека, один в реанимации
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии выжил только один человек.В аварии выжил только один человек.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Страшная авария произошла около часу ночи 9 сентября в городе Михайловка. "Шестерка" с пятью пассажирами мчалась по улице Сосновская. Две сестры и трое 18-летних мальчишек. Катались не просто так, а по поводу: у одного из ребят отмечали день рождения. Водитель,18-летний парень, не справился с управлением и машину вынесло на обочину, а затем в дерево. «Шестерка» сложилась гармошкой.

Выжил только один – сейчас он в реанимации. Водитель, его друг, которому как раз исполнилось 18, две сестры, одной из них было только 17 лет, погибли на месте. Шансов практически не было. ВАЗ превратился в груду железа.

Известно, что машина принадлежит отцу водителя. Правда парень получил всего два месяца назад.

Следователи назначили несколько экспертиз. в том числе техническую. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи назначили несколько экспертиз. в том числе техническую.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На место выезжали руководители Облгаи, следователи, автотехники. Назначили несколько экспертиз, которые точно должны сказать, что же там случилось.

Возможно, добавит информацию и единственно выживший волгоградец. Когда придет в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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