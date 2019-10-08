В Городище овчарка покусала 15-летнюю школьницу и напала на полицейского

Собаки продолжают калечить волгоградцев. На этот раз жертвой агрессивного пса стала 15-летняя школьница. Саму же овчарку, как оказалось, нерадивый хозяин выбросил или потерял – она была в ошейнике. В итоге случилось неизбежное. И самое возмутительное, что привлечь бывшего владельца к ответственности вряд ли удастся, ведь пес мертв.

ЕЛЕ СПАСЛИСЬ

- Я гуляла возле своего дома с собакой, увидела пса в ошейнике и спряталась за угол, а он пошел за нами, - так 15-летняя Вика из Городище вспоминает поздний вечер 6 октября, когда подверглась нападению среднеазиатской овчарки.

Школьница вышла выгулять своего питомца возле частного дома по улице Чапаева. Они как раз шли по обочине, когда началось преследование. Девочка не растерялась, пыталась скрыться, но пес был настроен решительно.

- Начал агрессировать на мою собаку, - говорит Вика.

А потом все как в кошмаре: овчарка укусила собаку, потом вцепилась в ноги девушки, затем прыгнула и пыталась вцепиться в горло, порвала футболку. Вика стала кричать и звать на помощь. Первым услышал дядя, который был дома. Он выскочил за двор и увидел страшную картину. Отбить Вику было трудно, но мужчина смог отпугнуть пса. Школьница вместе с питомцем убежала за забор, а родственник не успел, ему пришлось спрятаться в машине. Когда стало понятно, что пес никуда не уйдет, пришлось вызывать полицию.

НИКОГО НЕ НАКАЖУТ?

На место приехал участковый уполномоченный полиции. Ему пришлось действовать решительно, потому что собака не собиралась отступать, рычала. Когда она кинулась на стража порядка, пришлось достать пистолет.

- Он оценил ситуацию и в соответствии с федеральным законом «О полиции» применил табельное оружие и нейтрализовал агрессивное животное. По факту применения табельного оружия проводится служебная проверка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Овчарка погибла на месте, а Вику срочно госпитализировали в городскую больницу с диагнозом «укушенные раны ног».

- Сейчас все нормально, меня выписали, - рассказала Вика.

Установить хозяев породистого пса пока не удалось. По закону именно владелец несет ответственность за домашнее животное, если оно причинило вред окружающим. В этой ситуации, могут никого не наказать, потому что овчарку убили, а хозяева, лишь бы избежать наказания, могут и не признаться в том, что не уследили за подопечным. Полицейские проводят проверку.