2019-10-08T15:45:13+03:00
Общество

Бассейн «Спартак» у «Волгоград Арены» откроют в 2020 году

Сейчас в центральном бассейне идут отделочные работы [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Бассейн останется за забором.Бассейн останется за забором.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Спортсмены уже четвертый год ждут, когда смогут вернуться в бассейн «Спартак» у «Волгоград Арены». Его закрыли на капитальный ремонт в 2016-м. Сейчас самые трудоемкие работы уже позади. В бассейне идут отделочные работы. Стены и пол уже укрыли плиткой, скоро начнут финишную отделку чаши - ее закатают пленкой ПВХ. После ремонта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» передаст бассейн ВГАФКу. Завершить все работы подрядчик планирует к декабрю, а уже с нового года здесь смогут заниматься пловцы, ватерполисты и, главное, прыгуны в воду, которые остались без дома.

Вокруг чаши уже почти все готово. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вокруг чаши уже почти все готово.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже сейчас специалисты физкультурной академии работают вместе со строителями, чтобы сделать бассейн максимально удобным для спортсменов и зрителей. А это непросто. Проект 1956 года весьма далек от современных требований.

Рабочие готовят чашу к финальному покрытию. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Рабочие готовят чашу к финальному покрытию.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Очень многое приходится переделывать, - признает руководитель дирекции по тренировочным площадкам и временной инфраструктуре ФГУП «Спорт - Ин» Валерий Зайцев. - Полностью изменили системы водоподготовки, системы вентиляции, системы безопасности. Самым сложным было переделать инженерные системы, чтобы они отвечали современным требованиям. Некоторые моменты было сложно сделать в рамках капитального ремонта. Но специалисты находят решения и конструктивные, и технические, которые позволяют уложиться в нормативы.

Вышки останутся прежние. Их приведут в порядок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вышки останутся прежние. Их приведут в порядок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ремонт бассейна «Спартак» у «Волгоград Арены» закончат к декабрю.Руководитель дирекции по тренировочным площадкам и временной инфраструктуре ФГУП «Спорт - Ин» Валерий ЗайцевИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Капитальный ремонт бассейна начался зимой 2017-го. На первом этапе демонтировали старые фасады, покрытия, переделали кровлю и часть работ по водоподготовке. На втором этапе - отделочные работы, инженерия. Некоторые ограничения внес чемпионат мира по футболу. Снаружи к мундиалю бассейн был готов. Но внутри многие моменты требовали дополнительных конструктивных и технических решений. К тому же первый подрядчик не выполнил свои обязательства, договор с ним расторгли. В июне 2019-го объект принял «Стройтрансгаз».

Бассейн будет комфортней для спортсменов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Бассейн будет комфортней для спортсменов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Сейчас работы выполнены примерно на 84%. Но впереди еще наладка, - отмечает представитель генерального подрядчика Сергей Камин. - Мы провели ряд обследований, проконсультировались с специалистами ВГАФКа, по плаванию, прыжкам в воду. И в итоге вносим изменения, не влияющие на функционал, но делающие более удобными эксплуатацию. Хотим сделать систему, которая бы соответствовала не уровню 1956 года, а нынешним реалиям.

За бассейном есть еще один зал.

За бассейном есть еще один зал.

Многие помнят, какая парилка раньше всегда стояла в центральном бассейне круглый год. Теперь, обещают строители, ее не будет. На смену духоте придут комфортные влажность и температура воздуха. В бассейне установили современную систему вентиляции.

В раздевалках ждет своего часа пленка ПВХ для бассейна. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В раздевалках ждет своего часа пленка ПВХ для бассейна.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Бассейн у "Волгоград Арены" станет более комфортным.Директор проекта компании «Стройтрансгаз» Сергей КаминИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ВСЕ ОСТАНЕТСЯ НА МЕСТАХ

Чаша бассейна 50 х 21 метр, это дает возможность разместить 8 дорожек. Также здесь одновременно можно будет делать два полноценных ватерпольных поля для женщин и для мужчин. Но главное, будет возможность заниматься прыжками в воду. В городе миллионнике это единственный подходящий бассейн. Вышки будут те же, что и были - 3, 5, 7,5 и 10 метров. Как показало обследование, они выдержат ее не одно поколение юных спортсменов.

Внутри сохранили и раздевалки, и трибуны. За бассейном появилось еще одно помещение для спортзала, ранее его не использовали. Для зрителей установят кресла, их будет 297. Плюс несколько мест и подъемная платформа для колясочников.

Внутренние помещения уже отделаны. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Внутренние помещения уже отделаны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В помещениях под чашей бассейна тоже кипит работа. Здесь тоже все привели в порядок, обновили насосы, системы очистки и подогрева воды. Все с иголочки.

Вход в бассейн будет там же, где и раньше. Вот только вокруг теперь – забор стадиона. Поэтому зайти на территорию можно будет только сбоку - от физкультурной академии.

С этой стороны в бассейн будет не пройти. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С этой стороны в бассейн будет не пройти.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас строители стремятся по максимуму завершить грязные работы вокруг чаши. Затем полностью удалят пыль, которой сейчас покрыто буквально все.

Работы идут и снаружи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Работы идут и снаружи.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Должно быть чисто как в операционной, чтобы можно было приступать к наклейке мембраны на чашу бассейна, - говорит подрядчик, - Планируем в конце ноября приступить к реальным ходовым испытаниям чаши путем ее наполнения. Потом идут проверка воды, сдача ее на анализ, доработка, то есть обычные испытания, как в любом бассейне. Больших проблем мы не видим.

Отремонтировали и эстакаду, которая служила трибунами для теннисных кортов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отремонтировали и эстакаду, которая служила трибунами для теннисных кортов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, здание бассейна выкупили у профсоюзов за 56 миллионов рублей и передали ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Виталий Мутко (тогда еще министр спорта РФ) обещал преобразить его до неузнаваемости. Завершить ремонт «Спартака» обещали к ЧМ-2018. Но не успели. Юные спортсмены из школы олимпийского резерва №8 и их родители настолько отчаялись, что даже записали видеообращение в президенту с просьбой вернуть бассейн. Пока они каждый день ездят заниматься в Волжский. Но там нет условий – спортзал сгорел, а вышка только трехметровая. Скоро ребята смогут заниматься дома – именно так они называют бассейн «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мама девочки-Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут
Ирина Геращенко — та самая женщина, едва не заморившая голодом собственную 5-летнюю дочь Любу. В марте 2019 ребенка нашли в квартире, полностью заваленной мусором без воды и еды. Девочку отправили в детский дом, а мать в тюрьму
Новости 24
Депутаты решили не снижать прожиточный минимум волгоградским пенсионерам
По делу о мошенничестве в сфере автострахования осудят сообщника Щура и Литивненко
Волгоградок приглашают побороться за звание лучшей «Автоледи-2019»
На ремонт больниц и зарплаты врачей: депутаты увеличили финансирование здравоохранения
Волгоградку судят за попытку купить свидание с любимым в СИЗО
Раскусил «банковского» мошенника: волгоградец сдал афериста в полицию
За экстремистский пост «ВКонтакте» волгоградец получил почти два года тюрьмы
Современные аттракционы, фигуры для трюков: на юге Волгограда строят новый скейт-парк
В двух массовых ДТП в Волгограде пострадали дети 7 и 11 лет
В Волгоградской области творческих площадок втрое меньше, чем спортивных
Один волгоградец умер от Крымской лихорадки, еще шесть заразились
В Волгограде чиновники требуют снести «Сосновый бор»
В Волжском почти на четверть снизилось число заболевших ВИЧ-инфекцией
Волгоградский губернатор выбрал себе заместителей
Волгоградцев приглашают на Горчичный фестиваль
Пьяный рецидивист с балкона стрелял из ружья по прохожим
Три тысячи деревьев вырастили для Волгограда в «Горпитомнике»
У губернатора Волгоградской области будет больше заместителей
За контрабанду таблеток для похудения волжанке грозит 8 лет тюрьмы
Под Волгоградом пенсионер трое суток провел в лесу и едва не погиб
В Кировском районе Волгограда строят связующую улицу Пожарского
В двух авариях пострадали 9 жителей Волгоградской области
Волгоградская ГАИ предупреждает водителей о туманах на дорогах
Мама занималась уборкой: в Астрахани 3-летний ребенок выпал из окна
Рабочая неделя в Волгограде начнется с гроз, шквалистого ветра и резкого похолодания
Спасите жизнь: молодых волгоградцев приглашают стать донорами
Отключали сигнализацию: в Волгограде поймали серийных автоугонщиков
Ночью в Волгограде сгорели шесть припаркованных у дома автомобилей