Бассейн «Спартак» у «Волгоград Арены» откроют в 2020 году

Спортсмены уже четвертый год ждут, когда смогут вернуться в бассейн «Спартак» у «Волгоград Арены». Его закрыли на капитальный ремонт в 2016-м. Сейчас самые трудоемкие работы уже позади. В бассейне идут отделочные работы. Стены и пол уже укрыли плиткой, скоро начнут финишную отделку чаши - ее закатают пленкой ПВХ. После ремонта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» передаст бассейн ВГАФКу. Завершить все работы подрядчик планирует к декабрю, а уже с нового года здесь смогут заниматься пловцы, ватерполисты и, главное, прыгуны в воду, которые остались без дома.

Вокруг чаши уже почти все готово.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже сейчас специалисты физкультурной академии работают вместе со строителями, чтобы сделать бассейн максимально удобным для спортсменов и зрителей. А это непросто. Проект 1956 года весьма далек от современных требований.

Рабочие готовят чашу к финальному покрытию.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Очень многое приходится переделывать, - признает руководитель дирекции по тренировочным площадкам и временной инфраструктуре ФГУП «Спорт - Ин» Валерий Зайцев. - Полностью изменили системы водоподготовки, системы вентиляции, системы безопасности. Самым сложным было переделать инженерные системы, чтобы они отвечали современным требованиям. Некоторые моменты было сложно сделать в рамках капитального ремонта. Но специалисты находят решения и конструктивные, и технические, которые позволяют уложиться в нормативы.

Вышки останутся прежние. Их приведут в порядок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/736603" frameborder="0"></iframe> Ремонт бассейна «Спартак» у «Волгоград Арены» закончат к декабрю.Руководитель дирекции по тренировочным площадкам и временной инфраструктуре ФГУП «Спорт - Ин» Валерий ЗайцевИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Капитальный ремонт бассейна начался зимой 2017-го. На первом этапе демонтировали старые фасады, покрытия, переделали кровлю и часть работ по водоподготовке. На втором этапе - отделочные работы, инженерия. Некоторые ограничения внес чемпионат мира по футболу. Снаружи к мундиалю бассейн был готов. Но внутри многие моменты требовали дополнительных конструктивных и технических решений. К тому же первый подрядчик не выполнил свои обязательства, договор с ним расторгли. В июне 2019-го объект принял «Стройтрансгаз».

Бассейн будет комфортней для спортсменов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Сейчас работы выполнены примерно на 84%. Но впереди еще наладка, - отмечает представитель генерального подрядчика Сергей Камин. - Мы провели ряд обследований, проконсультировались с специалистами ВГАФКа, по плаванию, прыжкам в воду. И в итоге вносим изменения, не влияющие на функционал, но делающие более удобными эксплуатацию. Хотим сделать систему, которая бы соответствовала не уровню 1956 года, а нынешним реалиям.

За бассейном есть еще один зал.

Многие помнят, какая парилка раньше всегда стояла в центральном бассейне круглый год. Теперь, обещают строители, ее не будет. На смену духоте придут комфортные влажность и температура воздуха. В бассейне установили современную систему вентиляции.

В раздевалках ждет своего часа пленка ПВХ для бассейна.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/736604" frameborder="0"></iframe> Бассейн у "Волгоград Арены" станет более комфортным.Директор проекта компании «Стройтрансгаз» Сергей КаминИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ВСЕ ОСТАНЕТСЯ НА МЕСТАХ

Чаша бассейна 50 х 21 метр, это дает возможность разместить 8 дорожек. Также здесь одновременно можно будет делать два полноценных ватерпольных поля для женщин и для мужчин. Но главное, будет возможность заниматься прыжками в воду. В городе миллионнике это единственный подходящий бассейн. Вышки будут те же, что и были - 3, 5, 7,5 и 10 метров. Как показало обследование, они выдержат ее не одно поколение юных спортсменов.

Внутри сохранили и раздевалки, и трибуны. За бассейном появилось еще одно помещение для спортзала, ранее его не использовали. Для зрителей установят кресла, их будет 297. Плюс несколько мест и подъемная платформа для колясочников.

Внутренние помещения уже отделаны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В помещениях под чашей бассейна тоже кипит работа. Здесь тоже все привели в порядок, обновили насосы, системы очистки и подогрева воды. Все с иголочки.

Вход в бассейн будет там же, где и раньше. Вот только вокруг теперь – забор стадиона. Поэтому зайти на территорию можно будет только сбоку - от физкультурной академии.

С этой стороны в бассейн будет не пройти.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас строители стремятся по максимуму завершить грязные работы вокруг чаши. Затем полностью удалят пыль, которой сейчас покрыто буквально все.

Работы идут и снаружи.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Должно быть чисто как в операционной, чтобы можно было приступать к наклейке мембраны на чашу бассейна, - говорит подрядчик, - Планируем в конце ноября приступить к реальным ходовым испытаниям чаши путем ее наполнения. Потом идут проверка воды, сдача ее на анализ, доработка, то есть обычные испытания, как в любом бассейне. Больших проблем мы не видим.

Отремонтировали и эстакаду, которая служила трибунами для теннисных кортов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, здание бассейна выкупили у профсоюзов за 56 миллионов рублей и передали ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Виталий Мутко (тогда еще министр спорта РФ) обещал преобразить его до неузнаваемости. Завершить ремонт «Спартака» обещали к ЧМ-2018. Но не успели. Юные спортсмены из школы олимпийского резерва №8 и их родители настолько отчаялись, что даже записали видеообращение в президенту с просьбой вернуть бассейн. Пока они каждый день ездят заниматься в Волжский. Но там нет условий – спортзал сгорел, а вышка только трехметровая. Скоро ребята смогут заниматься дома – именно так они называют бассейн «Спартак».