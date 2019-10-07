2019-10-07T20:01:54+03:00
Происшествия

Обещал жениться: пенсионерка взяла кредитов на 1,3 миллиона рублей для американского полковника

Она пыталась получить посылку в миллион долларов США
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина осталась без мечты и в долгах.Женщина осталась без мечты и в долгах.
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«Русских женщин иностранцы очень любят, даже в возрасте», - решила 60-летняя астраханка Тамара Степанова*, когда к ней на страницу в Инстаграм постучался одинокий полковник американской армии. И решила: «Наконец-то, счастье!»

ЖЕНИХ-МИЛЛИОНЕР

Женщина вот уже пять лет была на пенсии, подрабатывала сторожем в одном из техникумов. И давно была одинока, но все еще верила, что встретит надежного и верного мужчину – скрасить тихие астраханские вечера. Ее жизнь кардинально поменялась, когда в гости приехала молодая родственница, которая зарегистрировала бабушку в сети Инстаграм. Девушка решила, что так ей будет веселей.

В начале августа в одно из ночных дежурств написал мужчина. С фото на Тамару Степанову смотрел седовласый красавец в форме: подтянутый с типичной американской улыбкой. На ломаном русском языке он рассказал собеседнице свою историю: он вдовец, давно одинок и ищет родственную душу. Через месяц разговоров дело уже шло к свадьбе. Полковник поделился, что за время службы накопил приличную сумму денег – несколько миллионов долларов. И он готов к ней переехать после окончания контракта.

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

О женихе миллионере пенсионерка не рассказала никому: ни детям, ни сестре. Просто боялась сглазить и упустить счастье. Также промолчала она, что полковник передал ей посылку с одним миллионом долларов через знакомого дипломата. Правда, с доставкой вышла загвоздка. Передачу задержали на таможне в Санкт-Петербурге. Срочно нужны были деньги. У астраханки их не было: бабушка жила от пенсии до пенсии. Поэтому она взяла кредит в одном з банков : 60 тысяч рублей. Затем еще 40 тысяч в другом. Но посылку так и не получила. Американский жених написал ей, что нужно оплатить сертификат и открыть счет в коммерческом фонде в Турции. Для чего это надо, женщина так и не поняла, но безоговорочно верила своему полковнику. Для этого сама взяла еще несколько кредитов и попросила сестру взять большой заем. Родственница согласилась, ведь думала, что та собралась покупать жилье. В общей сложности бабушка оказалась должна финансовым организациям 1,3 миллиона рублей.

После того, как с астраханки уже нечего было взять, полковник перестал отвечать на сообщения. Хотя с профиля на нее смотрел все тот же улыбающийся американец.

Тамара после бессонной ночи и литров выплаканных слез отправилась в полицию писать заявление. Теперь женщина осталась без мечты и вся в долгах.

- По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Полиция просит пользователей соцсетей не переводить незнакомым людям деньги, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

*фамилия героини изменена

ИСТОЧНИК KP.RU

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