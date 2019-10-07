Зарплаты растут: волгоградские студенты без опыта зарабатывают 22 тыс, а строители – 37 тыс в месяц

Удивительно, но факт: по данным Росстата чистая зарплата волгоградца за месяц – 33 тысячи рублей. Анализ проводили эксперты «РИА Новости». Они составили рейтинг из 100 крупных городов России, где Волгоград занял 60-ое место. При этом соотношение зарплаты и потребительской корзины – 1,91. Можно было бы снова вспомнить шутку про «среднюю температуру по больнице» и ею же и объяснить нашу «шикарную жизнь». Но следом популярный сайт «Авито» твердит: заработок волгоградца вырос на 5% по сравнению с 2018 годом!

СТРОИТЕЛИ, ВОДИТЕЛИ, РАБОЧИЕ

Как считают эксперты, ни в чем не нуждаются не только люди хороших профессий, но люди пока еще без специальности - студенты. Средняя зарплата горожанина без опыта – 22400 рублей. Они занимают последнюю строчку в рейтинге ТОП-5. Выше стоят продавцы, которые в среднем получают 27900 в месяц. Лучше торгашей живут рабочие производственных организаций, а также фермеры: им платят не менее 29200 рублей. И это еще скромно, ведь по мнению «Авито» сотрудники транспортных и логистических компаний зарабатывают от 35200 рублей, а строители – 37200 за месяц.

Конечно, это далеко от столичных расценок, где уровень как минимум вдвое-втрое выше, да и зарплаты растут сразу на 15%. В целом в рейтинге «Авито» из 23 городов по размеру доходов Волгоград занимает твердое последнее место.

- За пределами двух столиц наиболее привлекательные зарплатные предложения на Урале, в Сибири и на Кубани. В Екатеринбурге средняя зарплата составляет 39 900 рублей, в Новосибирске – 38 600 рублей, в Краснодаре – 38 200 рублей. Самые низкие зарплаты в сегменте массовых профессий в Поволжье. В Волгограде, Тольятти и Ульяновске они незначительно превышают 30 000 рублей, - комментируют в своем отчете специалисты.

КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ?

Как ни странно, но щедрые работодатели, готовые платить в районе и выше тридцатки в месяц, чаще всего ищут сотрудников. По запросам им в организациях не хватало работников из тех же сфер, что вошли в рейтинг самых престижный вакансий: строительство, производство, транспорт, продажи и без опыта.

- На них суммарно пришлось около 68,5% всех актуальных вакансий в городе. За год самый большой прирост активности работодателей в поиске кандидатов пришелся на группу «без опыта, студенты», самое большое снижение – на группу «продажи», – заключили эксперты «Авито».

Но если эти деньги кажутся смешными, можно уехать на заработки в другие города. По данным "РИА Новости" они водятся в Москве, где средняя зарплата почти 97000, в Южно-Сахалинске – 90600, в Салехарде – 88000, в Сургуте – 75800 рублей.