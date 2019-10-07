Альфа-Банк объявил запуск сервиса предпринимательских расчетов

Сервис «Безопасная сделка», который предназначен для малого бизнеса, запущен. Так, посредством онлайн-инфраструктуры для B2B-расчетов предприниматели смогут заключать сделки в удобное для себя время. Необходимости обращения в отделение банка и к юристам нет.

Сервисом могут воспользоваться клиенты банка и компании, не имеющие расчетного счета в организации.

Реализация платформы проводилась совместно с партнером Альфа-Банка — компанией SafeCrow, выступающей гарантом проведения сделок.

Чтобы получить доступ к сервису, участнику сделки необходимо зарегистрироваться на сайте alfabank-sdelka.ru, указать в личном кабинете полные данные о сделке и ее участниках (реквизиты и название партнеров, предмет и сумму сделки, сроки исполнения, характеристики товара, условия доставки и иные детали). Затем покупатель осуществляет перевод установленной суммы на счет SafeCrow, которая будет там зарезервирована до момента доставки заказа покупателю. Далее получателю необходимо подтвердить в личном кабинете выполнение сделки, а SafeCrow уже перечислит деньги со своего счета на счет продавца.

В случае возникновения у одной из сторон претензий сделка автоматически направляется в арбитраж, команда которого проанализирует все условия и итоги работ, предлагая участникам варианты решения проблемы. Так, если одна из сторон не выполнила или ненадлежащим образом выполнила условия сделки, деньги гарантированно возвращаются покупателю.

NewsNN пишет, что стоимость услуги - два процента от суммы сделки. Расходы берет на себя либо одна из сторон сделки, либо оба участника пополам.

Со слов руководителя блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Дениса Осина, такого рода инфраструктура обеспечит малому бизнесу решение ряда ключевых задач: поиск контрагентов, увеличение числа бизнес-партнеров и выход на новые рынки. Осин отметил, что безопасная сделка заключается в онлайн-режиме, позволяя искать контрагентов во всех российских регионах — защита распространяется на всей территории страны.

Отмечается, что использовать услуги нового сервиса могут и микропредприятия, поскольку расходы на финансовую защиту будут несущественными даже при небольшой сумме сделки.