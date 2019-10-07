2019-10-07T18:04:40+03:00
Общество

В Волгоградской области прошел эко-марафон в рамках всероссийской акции «Вода России»

Регоператор помог вывезти собранный волонтерами мусор
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Эко-марафон оказался ударным. Фото: УОЭко-марафон оказался ударным. Фото: УО
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4 октября на территории Иловлинского района прошел экологический марафон «Чистый Дон». Марафон объединил более 400 добровольцев. Организатором акции выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках ФЦП «Вода России».

В мероприятии принял участие приглашённый гость - российский актёр, участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Станислав Ярушин. Волонтерами эко-марафона «Чистый дон» собрано более 500 мешков мусора – это около 32 кубометров отходов.

«Вода России» - всероссийская акция, которая проводится в городах России в рамках национального проекта «Экология». 4 октября состоялось подведение итогов акции в станице Трехостровская в Волгоградской области.

После мероприятия региональный оператор Волгоградской области вывез отходы на дополнительную обработку, согласно потокам территориальной схемы региона.

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