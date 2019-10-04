Благодаря высокой ставке держатель счета может рассчитывать на 6,5% с первого месяца размещения денег.

Даже если открыть счет в последнем месяце этого года повышенная процентная ставка и дальше будет применяться. Она продолжит действовать на протяжении пары первых календарных месяцев или до первого февраля будущего года.

Для того, чтобы ставка 6,5% годовых начислялась в отечественной валюте на минимальный остаток два календарных месяца хранения, человеку необходимо пользоваться дебетовыми картами «Альфа-Банка», и тратить ежемесячно на разные товары и услуги не меньше 10 000 рублей.

Так для граждан подключенных к пакету услуг «Премиум», «Максимум+» и Private максимальная сумма, на которую распространяется ставка 6,5% годовых, равна 10 миллионам рублей. Для всех остальных пользователей Альфа-Банка максимальная сумма составляет один миллион рублей.

Альфа-Банк дает редкий шанс по получению высочайшей доходности по сбережениям. Организация предоставляет такую возможность на фоне продолжающейся политики понижения ставок на рынке финансов в РФ.

Банк предложил уникальную возможность получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне общей политики снижения ставок на финансовом рынке в России. Мы уверены, что наше предложение вызовет большой интерес у клиентов, которые хотят не просто надежно сохранять свои сбережения, но и получить высокую доходность», — заявил глава розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Открывать и пополнять счета реально несколькими способами. Сделать это можно в интернет-банке «Альфа-Клик», посредством мобильного приложения «Альфа-Мобайл», а также в отделениях банка или с помощью контакт-центра.