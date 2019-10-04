Из Волгограда на выходные: едем в Ростов-на-Дону есть рыбу, раков и слушать джаз

Уже сходили в отпуск, а охота к перемене мест не отпускает и мучает? Можно устроить себе небольшие каникулы и посмотреть окрестности. Мы расскажем, для чего стоить съездить в соседние регионы, в которые можно отправиться даже просто на выходные. Сегодня отправимся с вами в Ростов-на-Дону, тем более что до него всего 6 часов езды на машине или 45 минут на самолете (с учетом часовой разницы во времени это настоящий телепорт).

4 ПРИЧИНЫ ПОЕХАТЬ В РОСТОВ-НА-ДОНУ

В Ростовскую область всегда ехали туристы, во многом благодаря тому, что это регион с богатой историей. Экскурсии в Старочеркасскую и Новочеркасск, в Таганрог и Азов существуют уже много лет. А к ЧМ-2018 подтянулся и сам областной центр: для гостей построили новые отели, открыли туристические маршруты, а гостеприимство здесь всегда было на высоте.

Как и все города России, которые принимали у себя чемпионат мира, Ростов-на-Дону был очарован таким скоплением гостей на улицах города. И после окончания мундиаля местные власти сосредоточили все силы на развитии туризма. Гостей здесь принимать умеют и любят. А мы расскажем, почему нельзя просто так взять и не поехать в Ростов на выходные. Итак, 4 причины собраться в путешествие.

1. ВКУСНО ПОЕСТЬ

Понятно, что летом всегда и почти везде можно найти кучу развлечений, особенно в городе, который стоит на реке, с богатой инфраструктурой загородных клубов и морем в часовой доступности. «А что у вас делать зимой?», - спросили мы ростовчан, которые отвечают за развитие туризма в администрации города. «Есть!», не раздумывая, ответили они.

Донские раки - фирменное блюдо.Фото: Екатерина СИМОХИНА

И в местных туристических путеводителях есть необычные рецепты их приготовления.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Город со вкусом - слоган, который ростовчане пишут во всех путеводителях. Власти Ростова-на-Дону считают свой город гастрономической столицей юга с богатыми традициями. И не зря. Еда здесь почти что религия. Волгоградцы удивятся количеству ресторанов и кафе с местной кухней. Можно сказать, Ростов-на-Дону – это рай для любителей всех видов рыбы, раков, утки и вина.

Что обязательно попробовать в Ростове-на-Дону? Ароматную уху, солянку, окрошку, фаршированную и запеченную рыбу, донскую малосольную селедку, раков, вяленую и сушеную шаманьку и рыбец.

В Ростове-на-Дону надо обязательно пробовать местную кухню.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рыбу в городе, в котором жизнь течет рекой, любят, уважают и возводят в культ. Везде есть какой-то намек на то, что это рыболовный край. К примеру, у нас в отеле над кроватью к стене были прибиты весла, а в ресторане над головой висела перевернутая лодка.

Если вы едете в Ростов-на-Дону, советуем отказаться от фастфуда, спагетти, пиццы и салата Цезарь в пользу пельменей из щуки, нежного филе судака, запеченной донской утки и шашлыка из местной птицы.

Ну и не забывайте, что Ростовская область всегда славилась идеальными условиями для выращивания винограда, и здесь очень развито виноделие. Поэтому на большинстве гастрономических фестивалей вам предложат локальные вина, есть и специальные экскурсии на винодельни, где вы увидите весь процесс превращения винограда в вино. Стоит оно немало, но и качество напитка не уступает хорошим винам Европы.

Любят в Ростове и сыр, и легко обходятся без санкционных продуктов. Попробовать его можно и в ресторанах, и на рынке. Вообще Центральный рынок Ростова-на-Дону, или базар, как называют его местные жители, обязателен к посещению. Здесь вы найдете столько местных деликатесов, что захочется попробовать и купить все.

Обязательно посетите Центральный рынок Ростова.Фото: Екатерина СИМОХИНА

С базара, как его называют местные, сложно уйти с пустыми руками.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рыба для ростовчан - это что-то святое.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Можно поехать в Ростовскую область специально на гастрофесты. В июле стоит побывать на фестивале «Донская уха». В Ростовской области знают более 100 рецептов этого блюда. На последнем фестивале гости съели 40 тысяч литров ухи!

«Донская лоза» - это гастрономический и винный фестиваль, который ежегодно проходит в Ростовской области в последние выходные сентября. Помимо вкусного вина и закусок, гостям предлагают массу развлечений, в том числе катание бочек.

Ну и несколько раз в году в Ростове-на-Дону проходит фестиваль «Сыр, вино, джаз». Этот город славится своей джазовой школой и гордо называет себя столицей джаза, не желая никому это звание отдавать.

Если вы соберетесь в Ростов-на-Дону зимой, не забудьте, что на Старый Новый года здесь принято гадать. Здесь делают вареники с разными начинками. Вам может попасться монетка, карамелька, фасоль, перец и прочие сюрпризы, даже если вы закажете вареники в ресторане или купите в супремаркете.

Ну и круглый год туристов старше 18 лет приглашают на «барную милю» - пройтись по лучшим ночным заведениям города и попробовать уникальные напитки, рецепт которых знают только ростовчане.

2. ПОГУЛЯТЬ ПО ГОРОДУ

Волгоградцам стоит поехать в Ростов-на-Дону даже ради того, чтобы сменить картинку. Здания и улицы здесь не похожи на наши. Прекрасно сохранившаяся архитектура центра города, соседство старинных особняков и новеньких высоток – это можно разглядывать часами.

Ростов-на-Дону часто сравнивают с лоскутным одеялом.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чтобы понять и прочувствовать город, лучше сразу заказать обзорную экскурсию. Вам расскажут про историю главной улицы донской столицы – Большой Садовой. Не забудьте отыскать памятник коробейнику и погладить кота, а так же спуститься в подземный переход и посмотреть советские мозаичные панно. На улице Пушкинской стоит заглянуть в уютные кофейни и кондитерские, послушать уличных музыкантов, можно набрести на какой-то концерт или фестиваль. В соборный переулок стоит зайти ради невероятной красивой перспективы – отсюда самый красивый вид на Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Главный храм города сейчас на реконструкции и скоро предстанет в обновленном виде.

Столько всего здесь смешано.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Конечно, волгоградцам понравится набережная Ростова-на-Дону. В отличие от нашего города, она утопает в зелени, и здесь очень много мест, где перекусить, поэтому здесь не так пустынно, как на волгоградской нижней террасе. Здесь много артобъектов и городских скульптур, так что вы устанете фотографировать. И конечно, гигантский рак.

Набережная Ростова-на-Дону - очень зеленая.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Гулять по Ростову-на-Дону можно как пешком, так и на велосипедах. Здесь работает велошеринг – прокат велосипедов. который очень недолго проработал в Волгограде. Так что можно взять велик и прокатиться по паркам. Их в городе несколько. Самый молодой – Левобережный – недалеко от стадиона «Ростов Арена». Здесь собираются любители активного отдыха. Прокатиться на колесе обозрения и увидеть Ростов-на-Дону с высоты 65 метров можно в Парке октябрьской революции. Летом здесь можно лежать на газонах и смотреть на пруд с лебедями, осенью – наблюдать за белками. Волгоградцам будет интересно увидеть фонтан работы Евгения Вучетича. Местные называют его «мужики с чашей», поэтому можно смело спрашивать именно в такой формулировке. В парк имени Горького стоит заглянуть в воскресенье – там проходит выставка-продажа предметов старины. Ну и заглянуть в обсерваторию.

Посмотреть на город можно и с прогулочных теплоходов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В местных туристических бюро можно заказать экскурсию, если хотите не только посмотреть город, но и узнать о нем побольше. К примеру, «Авантюристы старого Ростова» от Рейна-тур - о ворах и сыщиках, искателях приключений и криминальном прошлом города, и о том, как в нем появилась милиция, или «За кулисами ростовского купечества» - возможность заглянуть в купеческие дома.

Сюда вы никогда не забредете без экскурсовода.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Молодежи в Ростове советуют съездить «Кластер С52», на «Фабрику», в «Книжный» или в дом творческих людей «Циферблат», - популярные креативные пространства города, где проходят самые модные мероприятия. Музыка, выставки, культурные фестивали и фудкорты – все это здесь.

Ну а если вы путешествуете с детьми, непременно сходить в Ростовский зоопарк – один из крупнейших зоологических парков России. Приготовьтесь, что здесь огромные территории, и за два часа его обойти не удастся. Планируйте сразу провести там весь день. Здесь красивый парк. и многие жители города приезжают сюда просто погулять с детьми в выходные.

А с детьми непременно сходите в зоопарк.Фото: Екатерина СИМОХИНА

3. РЫБАЛКА, ОХОТА, ВЕРХОВАЯ ЕЗДА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Не только Волгоград и Астрахань славятся рыбалкой. Многие едут провести выходные с пользой в Ростов-на-Дону. На левом берегу Дона десятки загородных домов с открытыми бассейнами, пристанями и массой активных развлечений. Поплавать, освоить вейк или флайборд, поиграть в пейнтбол, пострелять из арбалета или научиться скакать галопом – все это можно сделать в Ростове и окрестностях.

Много открытых бассейнов на Левобережной улице, а на правом берегу в аквапарке «H2O» еще и огромный спа-комплекс со всеми видами саун. Верховой езде можно научиться на ростовском ипподроме – он находится в черте города. Там же можно попытать удачу, сделав ставки – скачки здесь проходят каждое воскресенье.

На левом берегу Дона много загородных клубов с бассейнами, банями, теннисными кортами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Охотников и рыбаков приглашают в загородный клуб «Уткино» с 5 прудами. Здесь можно рыбачить прямо у коттеджей, стрелять не только уток и перепелов, но и по мишеням из арбалета и лука в стрелковом клубе, кататься на сап-бордах и лодках и полетать на воздушном шаре.

Зимой в городе заливают катки, хотя погода в Ростове-на-Дону еще более капризная, чем в Волгограде. Но если вы оказались в городе в морозные дни, отправляйтесь в «Ледоград» на Театральную улицу или на площадку перед киноцентром «Большой».

Для особо увлеченных в окрестностях Ростова-на-Дону есть аэроклубы, картодром европейского уровня Lemar с трассой длиной 1208 метров, теннисные центры и гольф-кантри клуб «Дон».

В Ростове есть ипподром, картинг-центр, гольф и аэроклубы. Развлечения на любой вкус и кошелек.Фото: Екатерина СИМОХИНА

4. ПРОНИКНУТЬСЯ АТМОСФЕРОЙ КАЗАЧЕСТВА

Жители вам скажут, Ростов-на-Дону вовсе не казачий город, и, чтобы познакомиться с казачьими обрядами и историей вам придется расширить географию – отправиться в область. Если же у вас мало времени, загляните в культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия», расположенный в Донском государственном техническом университете. Здесь большая частная коллекция подлинных документов, оружия, формы, наград. Экскурсоводы расскажут очень много интересных фактов из истории казачества, например, почему во время войны 1812 года казаки пошли в атаку голыми.

Культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия» - не только расскажут историю, но и покажут.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Если же вам интересен быт казаков, езжайте в одно из самых атмосферных мест – станицу Старочеркасскую. Это старейший населенный пункт Ростовской области, городок здесь существовал с конца 16 века. Некогда это был Черкасск – столица донского казачества. Но после основания Новочеркасска станицу разжаловали в Старочеркасскую. Здесь можно зайти в музей-заповедник, часть которого - Войсковой Воскресенский собор. Сходите на экскурсию в старый Атаманский дворец, а на подворье частенько проводят фестивали.

Станица Старочеркасская - лучшее место, чтобы проникнуться атмосферой казачества.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Старочеркасской посетите Атаманское подворье.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, сам Ростов - не казачий город. Чтобы это увидеть, надо ехать в станицы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

За атмосферой и ностальгическими воспоминаниями можно поехать в этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон». На берегу Дона в хуторе Старозолотовском под открытым небом воссоздали хутор, в котором жили семьи Мелеховых, Астаховых и другие герои романа Михаила Шолохова. Станичные дома и все их убранство воссоздали один в один. Эти жилище донских казаков использовались в сериале «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. Любая экскурсия здесь сопровождается дегустаций казачьих блюд и вин.

В самом Ростове на левом берегу есть гостиница-отель «Черкасская». Там не просто можно посмотреть, как жили казаки. но и самому переночевать в номере с печкой и иконой над кроватью.

Это непривычно на вкус, но попробовать нужно: что едят на завтрак казаки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

КАК ДОБРАТЬСЯ

На поезде из Волгограда в Ростов-на-Дону можно доехать за одну ночь (около 10 часов), цены на билеты начинаются от 867 рублей.

Автобусы и маршрутки едут практически каждый час. В пути они от 5 до 8 часов, билеты стоят от 1200 и выше.

Самолеты летают по субботам и вторникам. Прямой рейс, в пути – менее часа, цены на билеты начинаются от 888 рублей.