Лобовое стекло вдребезги: обрушился фасад дома печати в центре Волгограда

Когда-то в доме печати – высотке на Привокзальной площади в самом центре Волгограда – кипела жизнь. Здесь жили редакции самых популярных газет и изданий. Но лет десять назад в 14-этажке остановились лифты, здание опустело. Вот уже почти десять лет дом печати стоит без отопления и рушится на глазах. Накануне с фасада средних этажей отвалились большие куски штукатурки. Куски бетона обрушились на припаркованный в типографском дворе автомобиль. В итоге лобовое стекло разбито вдребезги. Никто из людей, к счастью, не пострадал. На этот раз. Но это обрушение фасада дома печати не первое и, увы, не последнее.

Место ЧП оцепили ленточкой. Фото: Илона Калмыкова

- Случилось все 3 октября около 11 утра. Довольно крупные фрагменты фасада размером около 15 – 20 сантиметров обрушились на служебный автомобиль специальных перевозок МВД России. Повезло, что водитель в тот момент вышел из машины и не пострадал, - рассказала «КП-Волгоград» сотрудница ИД «Царицын» Илона Калмыкова.

Обрушившиеся куски штукатурки валяются по всему периметру. Фото: Илона Калмыкова

По словам работников типографии, это обрушение не первое. До этого уже куски штукатурки разбивали лобовое стекло, падали и мяли крыши автомобилей. Неотапливаемый Дом печати внутри и снаружи весь покрыт трещинами, по вертикали имеются отклонения до 100 миллиметров. На фасаде уже немало мест, откуда обвалилась штукатурка, остекление держится на честном слове, внутри все покрылось плесенью. Жить и работать при таком соседстве страшно и опасно. Хорошо, что еще ни разу куски бетона не угодили на головы людей. Пока. А это самый центр города, проходное место, рядом торговый центр, магазин, вокзал, остановка.

Фасад дома печати испещрен "ранами". Фото: Илона Калмыкова

- Беда в том, что у здания несколько собственников, в том числе федеральное и региональное управление госимуществом. Несколько раз в год они пытаются продать дом печати по частям, выставляя его на торги. Но желающих приобрети разрушающееся здание так и не нашлось, - продолжает наша собеседница. – Мы будем писать обращения, пытаться добиться какого-то решения вопроса, потому что это соседство с каждым днем становится все опасней.

Пока пострадали только автомобили. Но люди боятся ходить мимо. Фото: Илона Калмыкова

На этот раз отвалились фрагменты фасада со средних этажей. Куски штукатурки разбросаны в радиусе более 10 метров от стены. Если прилетит с 14-го этажа, зона поражения будет еще больше. Рано или поздно пострадают люди.

Пока же место ЧП в типографском дворе огородили ленточкой. Но по сути, оцеплять нужно все здание по периметру.