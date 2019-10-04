Спиленные ветки нужно подготовить для вывоза

По традиции весной и осенью волгоградцы выходят на субботники – убирают дворы и парки, высаживают деревья. А управляющие компании опиливают сухостои. Как результат – огромные кучи веток и мусора рядом с контейнерными площадками во дворах, которые потом могут дожидаться вывоза неделями. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области обратил особое внимание на увеличение объемов крупногабаритных отходов в виде веток и стволов вблизи мест накопления отходов и рассказал, как правильно подготовить этот мусор к вывозу.

- Зачастую, обрезанные ветки и стволы деревьев отправляются либо на контейнерную площадку, либо на территорию возле нее. Согласно законодательству, отходы должны размещаться в местах накопления ТКО. А мусор, находящийся за пределами контейнерной площадки, не является зоной ответственности регионального оператора. Он приравнивается к несанкционированной свалке, которую должны ликвидировать собственник отходов или земельного участка*, - подчеркивают в «Управлении отходами - Волгоград».

Чтобы мусоровоз увез крупный мусор с вашей контейнерной площадки, волгоградцы и управляющие компании должны правильно его подготовить и складировать.

Во-первых, придется выдержать габаритные размеры:

- ветки должны быть длиной не более 50 сантиметров;

- ширина мебели не должна превышать 60 сантиметров, длина – 150 сантиметров, высота – 120 сантиметров;

- для оконных рам ширина – максимум 120 сантиметров, высота – до 150 сантиметров;

- ширина дверей не должна превышать 120 сантиметров, высота – 220 сантиметров, толщина – до 5 сантиметров.

- При неправильном размещении этого типа отходов, необходимо подключать дополнительную спецтехнику, что увеличивает время сбора и вывоза. Также может быть повреждена установка мусоровывозящей техники при сборе отходов, превышающих рекомендуемые параметры, - отмечает регоператор.

Во-вторых, весь этот мусор нужно поместить либо в бункер для крупногабаритных отходов, либо в специальный накопитель. Ведь согласно закону, регоператор по обращению с ТКО не должен подбирать мусор, который находится за пределами контейнерной площадки. Его ответственность наступает с момента погрузки отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления.

И помните, что автомобильные покрышки, токсичные, взрывоопасные и тлеющие отходы к коммунальным не относятся. Их на контейнерную площадку выбрасывать нельзя, ведь утилизацией опасных отходов занимаются специализированные организации, имеющие на это лицензию.

* согласно постановлению правительства РФ от 12 ноября 2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641».