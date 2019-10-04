Ела траву и жила в окопах: волгоградку, пережившую войну, обокрал «газовик» и избила сиделка

- Мы с мамой, братом и сестрой сидели в глубоком овраге в норах, которые копали вглубь земли, спасаясь от бомбежки. Мне тогда было лет шесть. Слышим, летит «рама», потом взрывы. Нас даже заваливало. Вот смотри, - показывает бабушка Люда широкий шрам на шее, - ранило осколком. Мама приложила тряпку, я умирала. Это увидел один из немцев, который участвовал в бою, побежал за лекарствами, принес и кричит маме. Благодаря ему меня спасли... Не все немцы были плохими. Были вояки, которые людей мирных не трогали. Один иногда приносил котелок с фасолью, подкармливал...

Ребенок Сталинграда Людмила Ельникова отлично помнит годы решающей битвы . Особо подчеркивает: даже когда небо полыхало от огня, а город превратился в руины, были немцы, которые помогали жителям, в том числе ее семье. Чего не встретишь в наше мирное время. Сегодня жизнь пенсионерки похуже войны: в июне ее обокрал «газовик», следом жутко избила сиделка. Все это сильно подорвало здоровье 85-летней бабушки Люды, но не веру в людей.

УКРАЛ ВСЮ ПЕНСИЮ

Даже рассказывая о Сталинградской битве очевидица тех страшных дней спокойна, но, когда речь заходит о мошеннике – начинает плакать. Тогда, 12 июня, пропажа целой пенсии была равнозначна месяцу на хлебе и воде.

- Столько мучений, как мне плохо было, - рыдает бабушка Люда, вытирая слезы стареньким синим платком.

В ее квартире солнечно, уютно и очень скромно. Сама Людмила Ельникова – по профессии работник культуры, в бывшем экскурсовод музея-панорамы «Сталинградская битва» - производит крайне приятное впечатление. Грамотно и складно рассказывает все, что с ней произошло за ее долгую и непростую жизнь. А она была сложной, тяжелой и полной испытаний. Сейчас старушка живет одна, не жалуется. Дочь уехала на север, а внук учится в Питере, чем она очень горда. Но тут, в Волгограде, никого не осталось.

- В тот день пришел парень, говорит, газ проверить. Я его пустила, показала плиту, - проводит на просторную кухню, - вот тут сел и сидит. Говорю, а ну проверяй. Как знала! Говорю, плохо проверяете, я бы так не стала.

Мошенник понял, с кем имеет дело, и не терял времени даром, предложив бабуле газоанализатор за 12 тысяч. Конечно, она отказалась.

- Как раз в тот день только пенсию получила, положила ее в выдвижной шкафчик, где он сидел. Спрашивает: «Есть ли у вас льготы?» Я и пошла за орденами «Дети Сталинграда». Принесла, а он стал просить продать. А как я их продам? Тогда отправил обратно убрать и подозрительно быстро заспешил уходить. Я дверь закрыла, думаю, надо как раз соседке денег занести за квартиру – она платит коммуналку мою. А денег нет!

«Газовик» без зазрения совести взял 15 тысяч и сразу же ушел их тратить. Благо, полиция сработала оперативно: взяли отпечатки (хорошо, они остались на плите!) и отыскали 26-летнего рецидивиста. Деньги он вернул, а на допросе пояснил, что «не справился с искушением». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

- Приходил с женой, умолял простить. Я и простила, бог ему судья, - вздыхает бабушка Люда.

ЗЛАЯ СИДЕЛКА

В голодные годы войны маленькая Люся, одна из десяти детей в семье, ела вареную траву, жила в окопах и напрочь забыла зиму – так ее детская память защитилась от ужасов бесконечных бомбежек и холода. В один момент их осталось четверо – сестра, брат и все еще оберегавшая их мать. Отца убили.

- Страшное время было. Четко помню, как все началось. Тогда мы жили в частном доме на Баррикадах. Сидели семьей за столом, начали лететь осколки. Родители повели нас в бомбоубежище – его подготовили заранее, как только объявили о нападении фашистов. Страшная была война! Все время прятались в окопах, иногда под открытым небом . Бежим, самолеты летают, взрывы, дым, газ. Всюду огонь, это было неописуемо! Как мы выжили?

Выживать бабушке Люде приходится и сейчас, в мирное время. После истории с «газовиком» 70-летняя сиделка, которую наняла ее дочь, разбила беззащитной пенсионерке лицо, покалечила ногу. Работала женщина круглосуточно за 20 тысяч и бывало выпивала. Однажды беспричинно ударила старушку массивной дверью – нарочно. А после ушла.

- Сидела есть сиделка, - разводит руками старушка. – Я ее простила, не стала связываться, не пошла в полицию.

Бабушка Люда боится наказывать своих обидчиков – некому ее защитить. Она, пережившая горящий Сталинград, дожившая до Победы и отстроившая новую жизнь, сегодня, в мирное время стала жертвой бессердечных и жестоких людей, чьи жизни спасал ее отец. Лишь память о послевоенном и даже военном времени, когда она была молода и полна сил, а главное - надежд, отвлекает от постоянной борьбы за выживание сегодня.

- Я была курдявенькая, хорошенькая. Стихнут бои, я залезу на высокие ворота и песни пою. Хорошо пела, звонко. Солдаты мимо идут, если есть кусочек хлеба - угощают, - улыбается.

«СОЦЗАЩИТА»

В нашей беседе встал вопрос о помощи. Оказалось, некие люди, представляющиеся работниками соцзащиты, охотно возят бабушку в поликлинику, но берут за часы работы наличную оплату, что незаконно. В администрации Волгоградской области ситуацию прокомментировали:

- Ранее Людмила Владимировна обслуживалась в некоммерческой организации «Опора», затем по собственному желанию отказалась от услуг.

Кто были те люди – пока неизвестно, но настоящая соцзащита сразу же приехала к пенсионерке в гости и заключила договор. Соцработники выяснили, в чем она нуждается и составили индивидуальный план обслуживания. Ей будут помогать с посещением врачей, убирать квартиру, покупать лекарства и продукты. Сейчас специалисты готовят необходимые документы.