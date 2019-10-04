2019-10-04T09:10:38+03:00
Общество

Котельниково чтит память своих героев

«Котельниково – Земля героев» отдает дань памяти генерал-лейтенанту Валерию Московченко – боевому офицеру, патриоту и настоящему герою
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В открытии монумента приняли участие главы Котельниковского района и города Котельниково, руководители компании «ЕвроХим-ВолгаКалий»В открытии монумента приняли участие главы Котельниковского района и города Котельниково, руководители компании «ЕвроХим-ВолгаКалий»
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Достойный продолжатель славных традиций Котельниковской земли, Валерий Михайлович с честью служил своему Отечеству, с оружием в руках защищал интересы своей страны, занимался научной работой, много внимания уделял воспитанию подрастающего поколения.

Валерий Московченко родился в городе Котельниково Волгоградской области. После окончания Вольского высшего военного училища тыла служил в Одесском военном округе.

В 1988 году В.М. Московченко был направлен в Афганистан, затем участвовал в боевых действиях в Ингушетии и Осетии, вЧеченской Республике.

Валерий Михайлович окончил Военную академию Генерального штаба, защитил докторскую диссертацию, стал доктором экономических наук, профессором. В должности начальника академии руководил авторским коллективом по разработке более 20 тем НИР. Принимал активное участие в разработке проекта правительственной программы по созданию межведомственной (унифицированной) системы тылового обеспечения Вооруженных Сил РФ, войск и воинских формирований других министерств и ведомств, участвовал в разработке 5-ти учебников и более 10-ти учебных пособий, выпустил более 50 статей и публикаций, возглавлял научную школу "Экономико-математические проблемы систематизации процессов тылового обеспечения войск (сил)".

Высокие заслуги Валерия Михайловича Московченко отмечены орденами «За службу Родине в ВС» III степени, «Красной звезды», «За военные заслуги», «Мужества», «Почета», а также медалями, в том числе наградами зарубежных стран.

Память о своем герое котельниковцы увековечили в стеле. В открытии монумента приняли участие главы Котельниковского района и города Котельниково, руководители компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», представители предприятий и учреждений района.

Память о своем герое котельниковцы увековечили в стеле. Фото: ЕвроХим.

Память о своем герое котельниковцы увековечили в стеле. Фото: ЕвроХим.

«Патриотизм, гордость за своих предков, уважение к памяти героев – ценности, которые разделяют все сотрудники нашей компании, - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. - Мы присоединяемся к реализации проекта «Котельниково – Земля Героев», потому что хотим быть достойными подвигов предков и строительством современного горнодобывающего предприятия вносим свой вклад в развитие Котельниковского района, процветание Котельниковской Земли Героев».

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