2019-10-03T10:47:58+03:00
Общество

Спортивная осень в Котельниково

Котельниково переживает осенний спортивный бум. В конце сентября новый жилой район «Восточный» города Котельниково стал центром притяжения любителей бокса
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Межрегиональный турнир, организованный компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с профсоюзной организацией «ЕвроХим-ВолгаКалий», прошел в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 04 апреля 2014 года № 206 и правилами AIBA PROBOXING (АРВ).

Межрегиональный турнир по боксу памяти Р.В. Казакова в Котельниково на земле героев.

На вызов «ЕвроХим-ВолгаКалия» откликнулись более 60 юных боксеров всех весовых категорий 2002-2010 года рождения из Волгоградской и Ростовской областей и приглашенный гость турнира - чемпион СНГ и Славянских стран по боксу среди профессионалов в тяжёлом весе Михаил Насыров, который отметил высокий уровень организации и проведения турнира.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Спортивное соревнование стало данью памяти настоящему мужчине, воину и защитнику, которым гордится Котельниковская Земля Героев. Руслан Вячеславович Казаков – уроженец хутора Нагольный, погиб, спасая товарища при штурме 13-го фотометрического центра ВСУ в Симферополе.

Подвиг земляка вдохновил юных боксеров. На турнирах, подобных этому, закаляется характер, вырабатывается мужество и отвага. Выйти на ринг и сразиться с противником, пусть даже сильнейшим, идти к победе, несмотря ни на что, могут только по-настоящему мужественные люди. И все, без исключения, даже самые маленькие участники, показали волю, упорство и красивые бои!

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

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