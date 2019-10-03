2019-10-04T11:24:59+03:00
Общество

МЧС провело штабную тренировку на Северных ВОС

Спасатели отработали практические действия по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации на критически важном объекте
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Учения МЧС. Фото: КВУчения МЧС. Фото: КВ
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На территории водоочистных сооружений Тракторозаводского района прошел второй этап Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Главным управлением МЧС России по Волгоградской области проведена отработка практических действий по ликвидации крупномасштабной чрезвычайной ситуации на критически важном объекте.

Согласно легенде на очистных сооружениях в результате диверсионного акта произошла разгерметизация емкостей с хлором и разрушение технологического оборудования. Инцидент мог привести к образованию очагов химического заражения и другим негативным последствиям.

Прибывшие службы спасения отработали тактику ликвидации утечки хлора с наложением магнитного пластыря на цистерну, эвакуировали пострадавших и оказали первую медицинскую помощь. Тренировка прошла успешно, вся операция снималась беспилотником и транслировалась в online режиме в московский штаб учений.

Водоочистные сооружения не в первый раз принимают на своей территории управление МЧС: всероссийская штабная тренировка уже проходила в 2017 году, а локальные тренировки проводятся ежеквартально, что позволяет коллективу всегда быть готовым к любой внештатной ситуации.

При подведении итогов организаторы отметили хорошую подготовку объекта: с приходом «Концессий водоснабжения» появились средства защиты, сотрудники соответствующе снаряжены и обучены.

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