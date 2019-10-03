В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка авиарейса Грозный - Москва

В 16-30 в аэропорту Волгограда экстренно сел рейс "Грозный-Москва". Причина – состояние пассажира, точнее маленькой пассажирки. Двухмесячную девочку с диагнозом выраженная гипоплазия аортального клапана, хроническая сердечная и белковая недостаточность везли на лечение в Москву – была нужна высокотехнологическая помощь. Республиканские медики приняли решение транспортировать кроху в столицу, где возможностей для выздоровления больше. В дороге ее сопровождал врач-реаниматолог. Но в воздухе девочке стало резко хуже. Медик несколько раз фиксировал клиническую смерть, но каждый раз запускал сердце.

Как только пассажирка с сопровождающими покинула самолет, судно снова взяло направление на Москву.

- Девочку в аэропорту борт ждала бригада специализированной детской скорой со специалистами. Но до больницы малышка так и не доехала – умерла в реанимобиле, - сообщили "КП-Волгоград" в комитете здравоохранения Волгоградской области.