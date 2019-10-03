2019-10-03T22:04:55+03:00
Происшествия

В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка авиарейса Грозный - Москва

Пилоты экстренно посадили самолет в Волгограде, но малышка скончалась по пути в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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Ребенка везли по экстренным показаниям в Москву из Грозного.Ребенка везли по экстренным показаниям в Москву из Грозного.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В 16-30 в аэропорту Волгограда экстренно сел рейс "Грозный-Москва". Причина – состояние пассажира, точнее маленькой пассажирки. Двухмесячную девочку с диагнозом выраженная гипоплазия аортального клапана, хроническая сердечная и белковая недостаточность везли на лечение в Москву – была нужна высокотехнологическая помощь. Республиканские медики приняли решение транспортировать кроху в столицу, где возможностей для выздоровления больше. В дороге ее сопровождал врач-реаниматолог. Но в воздухе девочке стало резко хуже. Медик несколько раз фиксировал клиническую смерть, но каждый раз запускал сердце.

Как только пассажирка с сопровождающими покинула самолет, судно снова взяло направление на Москву.

- Девочку в аэропорту борт ждала бригада специализированной детской скорой со специалистами. Но до больницы малышка так и не доехала – умерла в реанимобиле, - сообщили "КП-Волгоград" в комитете здравоохранения Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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