2019-10-03T10:51:37+03:00
Общество

Компания «ЕвроХим» - лучшая в отрасли

Согласно данным рейтинга, «ЕвроХим» входит в перечень 25 компаний с лучшей репутацией в России
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Жилые районы. Фото: ЕвроХим.Жилые районы. Фото: ЕвроХим.
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АО «МХК «ЕвроХим» признано компанией с лучшей в химической промышленности России репутацией. Данные исследований Reputation Institute (RI) опубликованы в журнале Forbes. Согласно данным рейтинга, «ЕвроХим» входит в перечень 25 компаний с лучшей репутацией в России.

Особенность «ЕвроХима» - в программе развития территорий и повышения качества жизни населения в регионах присутствия предприятий. Так, в Котельниковском районе Волгоградской области компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко, также владеющего компаниями СУЭК и СГК, строит современное предприятие по добыче и переработке солей Гремячинского месторождения. После ввода в эксплуатацию всех производственных мощностей Гремячинский ГОК обеспечит порядка трех тысяч рабочих мест. Ещё более одной тысячи рабочих мест будут созданы в смежных отраслях и сфере услуг.

В рамках социальной программы одновременно со строительством производственного комплекса компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» закладывает в Котельниково жилые районы для семей сотрудников. Построен и заселен жилой район «Восточный», и сейчас жилые и социальные объекты предприятие возводит в «Дубовой роще». Уже завершено строительство современного детсада, в планах – еще один детский сад, школа и другие социально-важные объекты.

Успешное развитие производств, забота о благополучии сотрудников, а также достижения в природоохранной деятельности ставят компанию «ЕвроХим» в число наиболее социально ответственных компаний России.

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