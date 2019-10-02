В Волгограде сэкономили на ремонт еще двух дорог

Мэрия Волгограда нашла деньги на ремонт еще двух городских улиц - сэкономили на электронных аукционах по отбору подрядчиков. Так что в 2019 году помимо тех 41 улиц, где уже поработали дорожники, ремонт увидят еще две. Обе дороги - в Советском районе. Администрация города уже объявила аукционы по отбору подрядчиков для восстановления дорожного покрытия на улице Краснопресненской и на улице Неждановой, ведущей к поселку Горьковский. Как отмечают в мэрии, особенность лотов в том, что это контракты «жизненного цикла». Дорожникам предстоит не только отремонтировать асфальт, но и в течение пяти лет содержать обновленные объекты.

Улица Неждановой - часть выезда из Волгограда на ростовскую трассу - федеральную автодорогу А-260. Убита в хлам она давно. Часть дороги от улицы Феодосийской до поселка «Участок ВПЭЛС № 5» уже сделали в этом году. Комплексную реконструкцию оставшегося участка дороги изначально запланировали на следующий, 2020 год.

- Но с учетом текущего состояния покрытия муниципалитет принял решение о его восстановлении уже в этом году, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - Еще 2,5 километра дороги восстановят до зимы.

Улица Краснопресненская, которая соединяет улицу Электролесовскую и Вторую продольную, пользуется популярностью у тех, кто ездит через тоннель на Тулака. Поэтому дорога здесь тоже не выдерживает никакой критики. Так что изрытый ямами асфальт здесь полностью срежут, а после в два слоя уложат 10 сантиметров асфальтобетона.

- В рамках исполнения контрактов «жизненного цикла» компаниям-исполнителям предстоит провести реконструкцию объектов и осуществлять их текущее обслуживание до конца 2023 года, включая устранение дефектов по гарантии. В связи с этим одним из основных условий участия в конкурсе является наличие собственного парка специализированной техники, - отмечают в мэрии.